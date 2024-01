Les contrats à terme qui suivent le principal indice boursier du Canada ont légèrement augmenté vendredi, alors que les prix des métaux ont augmenté, tandis que les investisseurs attendent les données économiques, prévues plus tard dans la journée, pour obtenir des indices sur la trajectoire de la politique monétaire de la Banque du Canada (BOC).

Les contrats à terme de mars sur l'indice S&P/TSX étaient en hausse de 0,1% à 7:36 a.m. ET (1236 GMT).

L'or a progressé vendredi, soutenu par un dollar américain plus faible, mais il était sur le point d'enregistrer sa plus forte baisse hebdomadaire en six semaines après que la Réserve fédérale ait contré les attentes plus larges du marché d'une réduction précoce des taux d'intérêt[GOL/].

Les prix du cuivre ont rebondi depuis le plus bas de six semaines de la session précédente, soutenus par des facteurs techniques et une plus faible disponibilité des stocks. [MET/L]

Les données sur les ventes au détail, qui sont prévues à 8h30 ET, pourraient donner des indications sur le moment où la BOC pourrait commencer à réduire les taux d'intérêt. La banque centrale devrait se réunir la semaine prochaine.

Les participants au marché monétaire ont réduit les paris à plus de 21% pour une réduction des coûts d'emprunt par la BdC en mars, tandis qu'une majorité reste sur des taux d'intérêt inchangés. [0#BOCWATCH]

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé jeudi en hausse de 0,3% à 20 756,73, stimulé par les secteurs de l'industrie et de la consommation de base. [.TO]

Du côté des entreprises, la Banque Royale du Canada a indiqué qu'elle prévoyait lever 750 millions de dollars canadiens (556,17 millions de dollars) en émettant des actions privilégiées à certains investisseurs institutionnels.

Quincaillerie Richelieu a été rétrogradée de "surperformance" à "rendement sectoriel" par la Banque Nationale du Canada après que le fabricant de quincaillerie spécialisée a publié ses résultats du quatrième trimestre.

PRODUITS DE BASE À 7 h 36 HE

Contrats à terme sur l'or : 2 035,4 $ ; +0,7% [GOL/]

Brut américain : 74,06 $ ; stable [O/R]

Brut Brent : 78,97 $ ; -0,2% [O/R]