Les contrats à terme du principal indice boursier canadien ont légèrement augmenté lundi, suivant les prix de l'or et du cuivre, tandis que les investisseurs évaluent la voie à suivre pour les taux d'intérêt après des données sur l'emploi plus fortes que prévu la semaine dernière.

Les contrats à terme de septembre sur l'indice S&P/TSX étaient en hausse de 0,3 % à 7:28 a.m. ET (1128 GMT).

Les investisseurs seront à l'affût des sociétés minières après une devise chinoise plus forte, un dollar plus faible et des données de prêts dynamiques de la Chine, le plus grand consommateur de métaux, qui ont alimenté les achats par les négociants, augmentant les prix du cuivre. [MET/L]

L'or se dirige vers sa meilleure séance depuis près de deux semaines alors que le dollar a reculé avant la lecture de l'inflation américaine de cette semaine. [GOL]

Les investisseurs attendent avec impatience les données sur les prix à la consommation aux Etats-Unis mercredi qui pourraient fournir des indices sur la trajectoire de hausse des taux d'intérêt de la Réserve Fédérale.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en baisse de 57,43 points, soit 0,3 %, à 20 074,65 vendredi.

Les données de vendredi ont montré que l'économie canadienne a créé presque trois fois plus d'emplois que prévu en août, avec une accélération de la croissance des salaires, signes d'une force économique sous-jacente qui a maintenu les perspectives de nouvelles hausses de taux d'intérêt par la Banque du Canada.

Le Dow Jones était en hausse de 71 points, ou 0,21%, à 16:58 a.m. ET, tandis que le S&P 500 était en hausse de 18,5 points, ou 0,41%, et le Nasdaq 100 était en hausse de 92,5 points, ou 0,6%. [.N]

MATIÈRES PREMIÈRES À 7:28 a.m. ET

Contrats à terme sur l'or : 1 930,9 $ ; -+0,3% [GOL/]

Brut américain : 86,99 $ ; -+-0,6% [O/R]

Brut Brent : 90,37 $ ; -+-0,3% [O/R]

