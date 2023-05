Le principal indice boursier du Canada devrait ouvrir en hausse vendredi, se remettant de trois séances consécutives de pertes, alors que les prix des produits de base ont augmenté et que les investisseurs espèrent un accord sur la limite de la dette américaine.

Les contrats à terme de juin sur l'indice S&P/TSX étaient en hausse de 0,4 % à 7 h 06 (HE).

Les contrats liés aux prix du pétrole brut sont restés stables alors que les investisseurs ont pesé les messages contradictoires sur l'offre de la Russie et de l'Arabie Saoudite avant la prochaine réunion politique de l'OPEP+. [O/R]

Les prix de l'or et de l'argent ont grimpé, la baisse du dollar américain rendant les métaux précieux moins chers pour les détenteurs d'autres devises. [GOL/]

Les investisseurs du monde entier étaient sur le qui-vive, alors que les négociateurs à Washington semblaient s'approcher d'un accord sur le relèvement du plafond de la dette américaine. [MKTS/GLOB]

Ailleurs, Nippon Steel Corp a déclaré qu'il était toujours en pourparlers avec Teck Resources Ltd, le principal sidérurgiste japonais restant désireux de prendre une participation dans les actifs de charbon à coke de haute qualité de Teck, malgré l'offre d'achat de Glencore pour le mineur.

La Banque canadienne de l'Ouest a déclaré qu'elle ne s'attendait plus à atteindre son revenu annuel avant impôts et provisions et qu'elle visait une croissance annuelle inférieure à ce qu'elle avait prévu précédemment.

L'entreprise de traitement des déchets Anaergia Inc. a déclaré que l'une de ses unités, Rialto Bioenergy Facility, avait entamé une procédure de restructuration, ce qui pourrait avoir un impact positif sur ses flux de trésorerie en 2023.

La société d'extraction d'argent Silvercorp Metals Inc n'a pas répondu aux attentes des analystes en ce qui concerne les bénéfices et les ventes trimestriels.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a clôturé en baisse de 0,8% jeudi, plombé par les secteurs de l'énergie et des services financiers. [.TO]

Le Dow Jones était en hausse de 47 points, ou 0,14 % à 7 h 06 HE, tandis que le S&P 500 était en hausse de 8,25 points, ou 0,2 %, et le Nasdaq 100 était en hausse de 50,5 points, ou 0,36 %. [.N]

MATIÈRES PREMIÈRES À 7:06 a.m. ET

Contrats à terme sur l'or : 1 952,3 $ ; +0,4% [GOL/]

Brut américain : 72,29 $ ; +0,64% [O/R]

Brent : 76,74 $ ; +0,3% [O/R]

DONNEES ECONOMIQUES AMERICAINES ATTENDUES VENDREDI

Les données sur les dépenses de consommation personnelle d'avril sont attendues à 8:30 a.m. ET

Sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan (final) pour le mois de mai à 10 h (HE)

(1 $ = 1,3372 dollar canadien)