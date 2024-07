Les contrats à terme liés au principal indice boursier canadien ont été modérés jeudi avant les données clés sur l'inflation américaine qui peuvent aider les investisseurs à évaluer la trajectoire des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

Les contrats à terme S&P/TSX 60 étaient en baisse de 0,03% à 06:28 a.m. ET (1028 GMT).

Le secteur des matériaux devrait être au centre de l'attention alors que les prix de l'or ont prolongé leur hausse. Pendant ce temps, les prix du cuivre ont chuté sur fond d'inquiétudes concernant la fragilité des perspectives de la demande en Chine. [GOL/] {MET/L]

Les contrats à terme sur le pétrole ont augmenté après que les raffineries américaines aient accéléré le traitement et que les stocks d'essence aient diminué, signalant une demande plus ferme. [O/R]

Les marchés se concentreront sur les chiffres de l'indice des prix à la consommation (IPC) aux États-Unis, attendus à 8h30 ET, qui peuvent aider à prédire la possibilité que la banque centrale américaine réduise les taux d'intérêt en septembre.

Le président de la Fed, Jerome Powell, lors de son témoignage devant le Congrès mardi, a reconnu que l'inflation diminuait et que la plus grande économie du monde n'était plus en surchauffe.

Les marchés évaluent actuellement à 73,2 % la probabilité d'une réduction en septembre.

Les investisseurs garderont un œil sur les données cruciales de l'indice des prix à la production (PPI) aux États-Unis vendredi, date à laquelle la saison des résultats débutera également pour les principales banques américaines.

Dans notre pays, la hausse de 29 mois des chiffres du chômage national a amplifié les appels à une nouvelle réduction des taux par la Banque du Canada lors de sa prochaine réunion de politique générale le 24 juillet.

En ce qui concerne les entreprises, International Battery Metals est devenue la première société à produire commercialement du lithium à l'aide d'un nouveau type de technologie de filtration.

MATIÈRES PREMIÈRES

Or : 2382,42 $ ; +0,48% [GOL/]

Brut américain : 82,44 $ ; +0,40% [O/R]

Brent : 85,49 $ ; +0,48% [O/R]

(1 $ = 1,3630 dollar canadien)