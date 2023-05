Les contrats à terme du principal indice boursier canadien sont demeurés stables jeudi, la faiblesse des prix des produits de base ayant neutralisé l'optimisme des investisseurs après l'apparition de signes encourageants dans les pourparlers sur le plafond de la dette américaine.

Les contrats à terme de juin sur l'indice S&P/TSX étaient en baisse de 0,03 % à 7 h 03 HE.

Les prix du pétrole et des lingots ont baissé en raison de la hausse du dollar américain qui a rendu les marchandises plus chères pour les consommateurs détenant d'autres devises. [O/R] [GOL/]

Les marchés mondiaux se sont négociés à la hausse après que le président américain Joe Biden et le républicain du Congrès américain Kevin McCarthy aient réitéré leur détermination à parvenir à un accord rapidement pour s'assurer que les États-Unis évitent de se retrouver en défaut de paiement sur leurs obligations de dette de plusieurs billions de dollars. [MKTS/GLOB]

Parmi les nouvelles des entreprises, Canada Goose Holdings Inc, a prévu de fortes ventes annuelles, en pariant sur le fait qu'une forte reprise dans le marché clé du luxe, la Chine, aiderait le fabricant de vêtements d'hiver de luxe. Les actions de Canada Goose cotées en bourse aux Etats-Unis ont augmenté de 3,7% avant la mise sur le marché.

Le groupe WestJet d'Onex Corp. a déclaré qu'il annulerait des vols en prévision d'une grève des pilotes après un face-à-face cette semaine entre la compagnie aérienne et les pilotes au sujet de la rémunération.

Le courtier Banque Nationale du Canada a relevé sa note sur le marché de l'équipement Ritchie Bros Auctioneers Inc à "surperformer" de "performer le secteur".

Au cours de la séance précédente, l'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 0,3 % grâce à des gains dans les secteurs de l'énergie et de la finance. [LE DOW JONES ÉTAIT EN HAUSSE DE 66%.]

L'indice Dow e-minis était en hausse de 66 points, ou 0,2% à 7h03 ET, tandis que l'indice S&P 500 e-minis était en hausse de 11,25 points, ou 0,27%, et l'indice Nasdaq 100 e-minis était en hausse de 32,5 points, ou 0,24%. [.N]

MATIÈRES PREMIÈRES À 7:00 a.m. ET

Contrats à terme sur l'or : 1 980 $ ; -0,2% [GOL/]

Brut américain : 72,68 $ ; -0,2% [O/R]

Brut Brent : 76,82 $ ; -0,2% [O/R]

DONNÉES ÉCONOMIQUES AMÉRICAINES ATTENDUES JEUDI

Demandes hebdomadaires initiales d'allocations chômage à 8h30 ET

Les ventes de maisons existantes d'avril sont attendues à 10 h (HE).

