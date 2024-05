Les contrats à terme du principal indice boursier canadien ont légèrement augmenté mercredi, soutenus par une hausse des prix des matières premières, tandis que les investisseurs sont restés prudents avant les données cruciales sur les prix à la consommation aux États-Unis qui pourraient éclairer le calendrier de réduction des taux d'intérêt.

Les contrats à terme de juin sur l'indice S&P/TSX étaient en hausse de 0,2% à 6:40 a.m. ET (10:40 GMT).

Les données sur les prix à la consommation aux États-Unis, attendues à 8h30 ET, montreront si les espoirs d'atterrissage en douceur qui ont alimenté les gains récents des actions sont justifiés.

Les analystes interrogés par Reuters s'attendent à ce que l'IPC de base augmente de 0,3 % au cours du mois, en baisse par rapport à 0,4 % en mars, pour un gain annuel de 3,6 %, en baisse par rapport à 3,8 %.

Les données sur les ventes au détail aux États-Unis pour le mois d'avril et les chiffres sur les ventes manufacturières au Canada pour le mois de mars sont également attendus au même moment.

Entre-temps, les stocks d'énergie et de matériaux devraient augmenter à l'ouverture, soutenus par la hausse des prix des matières premières.

Les prix de l'or ont grimpé, et le cuivre de Londres a touché un plus haut de plus de deux ans, aidé par un dollar américain plus faible. [MET/L] [GOL/]

Les prix du brut ont également augmenté sur les attentes d'une demande accrue, alors que le dollar américain s'est affaibli et qu'un rapport a montré que les stocks de pétrole brut et d'essence aux États-Unis ont diminué. [O/R]

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en baisse de 15,83 points, soit 0,1%, à 22 243,34 mardi, les prix du pétrole ayant pesé sur les actions du secteur de l'énergie. [.TO]

Les e-minis du Dow Jones étaient en hausse de 0,06% à 6:40 a.m. ET, les e-minis du S&P 500 étaient en hausse de 0,04% et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en baisse de 0,05%. [.N]

PRODUITS DE BASE À 6:40 a.m. ET

Contrats à terme sur l'or : 2 375,6 $ ; +0,7% [GOL/]

Brut américain : 78,1 $ ; +0,1% [O/R]

Brut Brent : 82,43 $ ; +0,1% [O/R]

($1= C$1.3632)