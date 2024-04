Les contrats à terme du principal indice boursier du Canada ont chuté mardi en raison de la baisse des prix du pétrole et des métaux, les investisseurs se montrant prudents à l'approche d'une donnée clé sur l'inflation nationale et des tensions persistantes au Moyen-Orient.

Les contrats à terme de juin sur l'indice S&P/TSX étaient en baisse de 0,7% à 6:43 a.m. ET (10:43 GMT), reflétant les pertes de leurs homologues de Wall Street. [.N]

Les actions du secteur de l'énergie pourraient connaître une nouvelle session de baisse alors que le pétrole a légèrement baissé après que l'atténuation des inquiétudes sur l'offre et l'escalade des tensions au Moyen-Orient aient compensé les données montrant une croissance plus rapide que prévu de l'économie chinoise. [O/R]

Les prix de l'or au comptant ont également chuté en raison des rendements élevés du Trésor américain, tandis que la plupart des métaux non ferreux ont baissé en raison d'un dollar plus fort et des données économiques décevantes de la Chine. [GOL/] [MET/L]

La lecture mensuelle de l'indice des prix à la consommation (IPC) au Canada est à l'ordre du jour, ce qui amènera les investisseurs à ajuster leurs paris sur le calendrier des réductions des taux d'intérêt par la Banque du Canada au cours de l'année.

Ces données font suite aux propos du gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, qui a laissé entendre que la banque centrale était disposée à entamer un cycle d'assouplissement en juin si la récente tendance au ralentissement de l'inflation se maintenait.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en baisse de 0,7 % lundi, son niveau de clôture le plus bas depuis plus d'un mois. [.TO]

La vente a été motivée par la hausse des coûts d'emprunt à long terme et par l'inquiétude des investisseurs qui craignent que le budget fédéral du pays, qui doit être présenté mardi à 16 h (HAE), ne propose d'augmenter les impôts et de réaffecter l'argent.

Sur le front des entreprises, Tamarack Valley Energy a temporairement interrompu sa production de pétrole à la suite d'un incendie dans une usine de gaz de Canadian Natural Resources Ltd en Alberta, ont déclaré les entreprises lundi.

Pendant ce temps, aux États-Unis, le bénéfice du premier trimestre de Bank of America a chuté car le prêteur a perçu moins d'intérêts de la part de ses clients.

MATIÈRES PREMIÈRES À 6:43 a.m. ET

Contrats à terme sur l'or : 2 374,3 $ ; +0,1% [GOL/]

Brut américain : 85,21 $ ; -0,2% [O/R]

Brut Brent : 89,93 $ ; -0,2% [O/R]