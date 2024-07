Les contrats à terme liés aux actions canadiennes étaient en baisse mardi après un long week-end, subissant la pression de la baisse de l'or et de l'argent, alors que les commentaires du président de la Réserve fédérale américaine et les données économiques du pays plus tard dans la journée ont attiré l'attention.

L'indice S&P/TSX 60 était en baisse de 0,15% à 06h52 ET (1052 GMT). L'indice de référence a clôturé en baisse vendredi, entraîné par un déclin des actions de First Quantum Minerals.

Les contrats à terme de Wall Street étaient également en baisse mardi après que les indices aient terminé en hausse lors de la session précédente. [.N]

Le secteur des matériaux restera au centre de l'attention alors que les prix de l'or ont glissé face à un dollar ferme, tandis que les investisseurs attendent les commentaires du président de la Fed et les données clés sur l'emploi aux États-Unis.

Le cuivre a légèrement augmenté grâce aux signes d'amélioration de la demande en Chine et aux retraits de stocks en Corée du Sud. [MET/L]

Les valeurs énergétiques étaient prêtes pour un début de semaine positif, les prix du pétrole oscillant autour des plus hauts de deux mois en raison des perspectives de demande estivale robuste et d'une possible perturbation de l'offre due à l'ouragan Beryl. [O/R]

À 9h30 ET, les commentaires du président de la Fed, Jerome Powell, au Forum de la Banque centrale européenne seront suivis de près pour tout indice sur les perspectives de politique monétaire de la banque centrale américaine.

Les investisseurs garderont également un œil sur les chiffres des ouvertures d'emplois JOLTS aux États-Unis une demi-heure plus tard.

Au Canada, les investisseurs se concentreront sur les données de l'indice PMI manufacturier mondial de S&P, attendues aujourd'hui, afin d'évaluer la vigueur de l'économie canadienne.

Du côté des entreprises, Dirtt Environmental Solutions a annoncé lundi des changements au sein de son conseil d'administration.

MATIÈRES PREMIÈRES

Or : 2324,74 $ ; -0,30% [GOL/]

Brut américain : 83,93 $ ; +0,7% [O/R]

Brut Brent : 87,18 $ ; +0,7% [O/R]

(1 $ = 1,3727 dollar canadien)