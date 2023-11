Les contrats à terme du principal indice boursier du Canada ont glissé mardi, touchés par une baisse des prix de la plupart des matières premières, alors qu'un dollar américain plus fort et des données économiques mitigées en provenance de Chine ont pesé sur le sentiment des investisseurs.

Les contrats à terme de décembre sur l'indice S&P/TSX étaient en baisse de 0,5% à 7:12 a.m. ET (12:12 GMT).

Les actions du secteur de l'énergie devraient être en baisse, après que les prix du pétrole aient atteint leur plus bas niveau en 2 mois et demi, les données économiques mitigées de la Chine ayant compensé l'impact de l'Arabie Saoudite et de la Russie sur les réductions de production. [O/R]

Les actions du secteur des matériaux pourraient également reculer, suite à la baisse des prix de l'or et du cuivre en raison de la hausse du dollar. [MET/L] [GOL/]

Les investisseurs surveilleront également les données de la balance commerciale du Canada, attendues à 8h30 ET.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a clôturé en baisse de 80,91 points, ou 0,4%, à 19 743,94, lundi, mettant fin à une série de cinq jours de hausse. [.TO]

Une hausse des rendements des obligations du Trésor canadien et américain à dix ans a nui aux actions sensibles aux taux d'intérêt au cours de la séance précédente, tandis que les matériaux ont glissé en raison de la baisse des prix de l'or.

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont également baissé mardi, l'optimisme concernant l'assouplissement des conditions monétaires par la Réserve fédérale l'année prochaine s'étant évanoui, alors que les marchés attendaient les commentaires d'autres responsables de la banque centrale. [.N]

Neel Kashkari, responsable de la Fed, a dissipé les espoirs de réduction des taux d'intérêt lundi, en déclarant que la banque centrale avait encore du travail à faire pour contrôler l'inflation.

Du côté des entreprises, le producteur de pétrole Crescent Point Energy a accepté d'acquérir Hammerhead Energy dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions évaluée à 2,55 milliards de dollars canadiens (1,86 milliard de dollars).

PRODUITS DE BASE À 7 h 12 HE

Contrats à terme sur l'or : 1 970,6 $ ; -0,9% [GOL/]

Brut américain : 79,46 $ ; -1,7% [O/R]

Brut Brent : 83,67 $ ; -1,8% [O/R]