Les contrats à terme liés au principal indice boursier canadien sont restés stables lundi, les pertes subies par les prix des matières premières ayant été compensées par les espoirs croissants de voir la Réserve fédérale américaine réduire ses taux d'intérêt dès le mois de septembre.

Les contrats à terme du S&P/TSX 60 étaient en baisse de 0,07% à 06:04 a.m. ET (10:04 GMT), après que l'indice de référence ait chuté vendredi sur fond de craintes de récession. [.TO]

Les baisses des prix du pétrole, déclenchées par les espoirs d'un cessez-le-feu potentiel à Gaza qui pourrait apaiser les tensions au Moyen-Orient, devraient peser sur le secteur de l'énergie. [O/R]

Les prix de l'or ont baissé, tirés vers le bas par les investisseurs qui se sont empressés de prendre des bénéfices après que le métal précieux ait atteint son plus haut niveau en un mois. Les prix du cuivre ont également baissé en raison de la faible consommation physique et des stocks élevés en Chine. [GOL/] [MET/L]

Les contrats à terme de Wall Street ont également été modérés lundi après que le Nasdaq et le S&P 500 aient atteint des sommets de clôture lors de la session précédente après que les dernières données sur l'emploi aux États-Unis aient montré que le taux de chômage a atteint son plus haut niveau en 2 ans et demi dans le pays.

Les participants au marché évaluent à 73,8 % la probabilité que la banque centrale américaine commence son cycle d'assouplissement en septembre.

Le rapport sur l'emploi au Canada, qui montre que le taux de chômage national a atteint son plus haut niveau depuis 29 mois, a également suscité l'espoir d'une nouvelle réduction des taux par la Banque du Canada. La Banque du Canada, qui a abaissé ses taux d'intérêt le mois dernier, tiendra sa prochaine réunion de politique monétaire le 24 juillet.

Les traders estiment à 60,7 % la probabilité d'une réduction de 25 points de base du taux d'intérêt de la Banque centrale canadienne.

Dans le domaine des entreprises, la famille Grifols et le fonds de gestion d'actifs canadien Brookfield ont convenu de lancer une offre publique d'achat conjointe sur le fabricant de médicaments espagnol Grifols, dans l'intention de le retirer de la cote.

Cette semaine marque également le début de la saison des résultats, les principales banques américaines, dont Citigroup, JPMorgan Chase et Wells Fargo, publiant leurs résultats trimestriels vendredi.

MATIÈRES PREMIÈRES

Or : 2370,73 $ ; -0,87% [GOL/]

Brut américain : 82,21 $ ; -1,14% [O/R]

Brut Brent : 85,73 $ ; -0,94% [O/R]

(1 $ = 1,3631 dollar canadien)