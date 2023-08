Le principal indice boursier du Canada a clôturé en baisse mardi, après avoir abandonné de légers gains, les inquiétudes concernant la faiblesse de l'économie chinoise ayant pesé sur les valeurs des matériaux et de l'énergie.

Les prix des matières premières ont chuté, la faiblesse des données sur la Chine ayant réduit les espoirs de reprise dans le plus grand marché du monde.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a provisoirement terminé en baisse de 30,06 points, soit 0,15 %, à 20 205,98.

Les marchés canadiens, qui ont rouvert après un long week-end de pause, ont été soutenus par un bond des actions de la société de cannabis Tilray Brands, qui a déclaré qu'elle se tournait vers la bière artisanale en acquérant huit marques de bières et de boissons auprès d'Anheuser-Busch.

Tilray a grimpé de 31 % pour clôturer à 4,06 dollars canadiens.

Les bénéfices affichés par le mineur Barrick Gold et Restaurants Brand International, société mère de la chaîne de restauration rapide Burger King, ont dépassé les attentes des analystes.

"Nous observons généralement le volume le plus faible durant cette partie du mois, mais je pense que nous verrons un recul après quelques semaines de souffrance", a déclaré Allan Small, conseiller principal en investissement d'Allan Small Financial Group, qui fait partie de iA Private Wealth.

Les craintes d'une reprise lente en Chine restent un obstacle, selon les analystes.

Les données ont montré que les importations chinoises ont chuté de 12,4 % en juillet par rapport à l'année précédente, soit plus que la baisse estimée à 5 %, tandis que les exportations se sont contractées de 14,5 %, soit plus que la baisse attendue de 12,5 %, augmentant la pression sur le gouvernement pour qu'il fournisse de nouvelles mesures de relance afin de stimuler la demande.

"Il est de plus en plus évident que l'économie chinoise a du mal à maintenir son élan", a déclaré Douglas Porter, économiste en chef chez BMO Capital Markets.

"Il pourrait s'agir d'un signal fort indiquant que l'on s'éloigne de l'approvisionnement en Chine.

Le Canada a enregistré son

déficit commercial le plus important

en près de trois ans, et un analyste a prédit un "été difficile".

Le secteur des matériaux, qui comprend les mineurs et les sociétés d'engrais, a chuté de 0,47 %, atteignant son niveau le plus bas depuis près d'un mois en raison de la chute des prix des métaux de base et des métaux précieux.

Les valeurs énergétiques, fortement pondérées, se sont redressées pour terminer en hausse de 1 %.

Les valeurs financières ont reculé de 0,49 %, reflétant les baisses observées dans le monde entier, un jour après que l'agence de notation Moody's a abaissé la cote de crédit de plusieurs banques américaines de petite et moyenne taille et a averti qu'elle pourrait abaisser la cote de certains des plus grands prêteurs du pays.

BMO a chuté de 1,0 % après que les organismes de réglementation américains ont imposé mardi des amendes à neuf sociétés de Wall Street, dont BMO, en raison de l'utilisation par les employés d'applications de messagerie personnelle pour discuter de transactions, d'opérations et d'autres affaires.