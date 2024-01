Les entreprises canadiennes des secteurs de l'énergie, de l'électricité et de l'exploitation minière devraient être à l'origine d'une reprise des transactions cette année, grâce à la baisse des taux d'intérêt, après un effondrement de l'ensemble des fusions et acquisitions en 2023, qui ont atteint leur niveau le plus bas depuis l'apparition de la grippe aviaire de type 19, ont indiqué des banquiers.

Les marchés monétaires parient sur le fait que la Banque du Canada (BdC), qui a augmenté ses taux d'intérêt à 5 % en 2023, son plus haut niveau depuis 22 ans, pourrait commencer à réduire les coûts d'emprunt dès le mois d'avril.

"Ce consensus général sur la normalisation de l'environnement en 2024 fait son chemin dans les salles de réunion", a déclaré Sarfraz Visram, responsable des fusions et acquisitions canadiennes et internationales à la Banque de Montréal, ajoutant que son équipe avait des conversations approfondies avec ses clients.

"Si cela se confirme, nous aurons certainement une année exceptionnelle en matière de fusions et d'acquisitions.

Les fusions et acquisitions canadiennes annoncées en 2023 ont chuté de 27 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 183,9 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

Citi, Goldman Sachs & Co et RBC Capital Markets ont été les trois principaux conseillers financiers pour les fusions et acquisitions annoncées, selon les données.

Les fusions et acquisitions dans le secteur de l'énergie et de l'électricité ont atteint leur plus haut niveau depuis cinq ans, soit 70,4 milliards de dollars, en hausse de 56 % par rapport à l'année précédente, grâce à des opérations telles que l'achat par Couche-Tard de certaines stations-service de TotalEnergies pour 3,3 milliards de dollars et l'offre d'achat de Ranger Oil par le Canadien Baytex Energy pour 2,5 milliards de dollars.

La plus grosse opération de l'année a été l'acquisition par un consortium dirigé par Glencore de l'unité de charbon sidérurgique de Teck Resources pour 9 milliards de dollars après une longue bataille, ce qui a fait augmenter les fusions et acquisitions dans le secteur minier de 34,7 % pour atteindre 26,4 milliards de dollars, une tendance qui devrait se poursuivre en 2024, selon les banquiers.

"Je pense que l'une des choses que nous avons vues en 2023 a été la poursuite de la consolidation dans les secteurs des ressources, en particulier l'énergie", a déclaré Mike Boyd, responsable des fusions et acquisitions mondiales à la CIBC.

"J'ai le sentiment que cette tendance se poursuivra probablement aussi, grâce aux avantages de l'échelle et de la technologie pour réduire les coûts et aux plus grandes entreprises qui ciblent les régions les plus attrayantes."

La baisse de l'ensemble des transactions au Canada s'inscrit dans la tendance mondiale, les fusions et acquisitions mondiales étant tombées à environ 3 000 milliards de dollars, leur niveau le plus bas depuis dix ans.

Selon Visram, le resserrement du marché du financement et la tendance mondiale à l'intensification de l'examen réglementaire des transactions constituent toujours des vents contraires.

Les introductions en bourse sont restées au point mort, avec une seule opération annoncée sur la principale place boursière du Canada, la Bourse de Toronto, en 2023, le plus petit nombre depuis au moins 23 ans, selon les données, mais les négociateurs espèrent un changement en 2024.

"Il y a un peu de retard en ce qui concerne l'absence de marché au cours de l'année écoulée", a déclaré Alex Moore, associé du cabinet d'avocats Blake, Cassels & Graydon.

L'opérateur de la Bourse de Toronto, TMX Group, avait environ 1 600 sociétés dans son pipeline d'introduction en bourse, a déclaré un porte-parole mercredi.

"Nous ne nous attendons pas à retrouver les sommets de 2021, mais avec le carnet de commandes et des perspectives plus optimistes sur l'économie - si nous pouvons maintenir cela - nous pourrions voir des entreprises revenir sur le marché pour des introductions en bourse", a déclaré M. Moore. (Reportage de Maiya Keidan ; Rédaction de Sonali Paul)