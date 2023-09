FRANCFORT (dpa-AFX) - Le producteur de biocarburants Verbio a fait fuir les investisseurs mardi avec des chiffres médiocres pour l'exercice écoulé et des perspectives de bénéfices décevantes. De nombreux investisseurs ont tiré la sonnette d'alarme, le titre s'est temporairement effondré de plus de 14 pour cent à 32,94 euros, atteignant ainsi son plus bas niveau depuis mai. Les investisseurs avaient vécu un moment encore pire fin avril, lorsque l'action, cotée dans l'indice SDax des valeurs secondaires, était tombée à son plus bas niveau annuel de 29,93 euros, après des mois de chute déjà. À l'époque, Verbio avait également déçu et abaissé ses perspectives pour l'exercice écoulé en raison de ses problèmes.

Verbio doit faire face d'une part à des coûts élevés de l'énergie et des matières premières, et d'autre part à la baisse des prix de vente. Constantin Hesse, de la société d'analyse Jefferies, a évoqué mardi des perspectives de bénéfices très décevantes, principalement dues à la baisse des prix du biodiesel. De son point de vue, ce sont surtout les importations en provenance d'Asie, "qui ont probablement été mal labellisées", qui pèsent sur le niveau actuel des prix. Pour cette raison, le résultat d'exploitation de Verbio devrait rester à un niveau bas au cours du nouvel exercice, selon Hesse.

L'expert de la branche a toutefois trouvé quelques points positifs dans le dernier trimestre de l'exercice écoulé - il a parlé de revenus solides qui ont même dépassé les attentes du marché. Le résultat opérationnel a été conforme aux attentes. Dans l'ensemble, le résultat d'exploitation de l'année a toutefois chuté encore plus fortement que ce qu'il craignait.

Selon un trader, les prévisions de Verbio pour la nouvelle année sont encore largement inférieures aux attentes du marché, même dans la partie supérieure de la fourchette. Le fait que le producteur de biocarburants prévoit un flux de liquidités clairement négatif en raison d'investissements élevés semble également être un point négatif pour de nombreux investisseurs. Cela réduit généralement la perspective de rendements corrects pour les actionnaires.

De manière générale, les investisseurs de Verbio ont dû essuyer quelques déceptions au cours des derniers mois. Après deux années de hausse fulgurante, le cours est à nouveau en baisse. En novembre 2022, l'action s'est certes rapprochée de son précédent record de 88,10 euros établi en avril de la même année, mais elle a depuis perdu environ deux tiers de sa valeur. Rien que depuis le début de l'année, le titre est en baisse d'environ 44 %, ce qui en fait l'un des plus gros perdants du SDax.