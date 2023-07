AUGSBURG (dpa-AFX) - Le groupe immobilier Patrizia se montre plus pessimiste pour l'année en cours. La réticence des clients, notamment en matière d'investissements immobiliers, devrait se poursuivre au second semestre, a annoncé sans surprise l'entreprise cotée au SDax jeudi soir à Augsbourg. La direction de Patrizia ne s'attend désormais plus qu'à des activités d'investissement modérées pour le second semestre. Par conséquent, le bénéfice opérationnel avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda) ne devrait plus atteindre que 50 à 70 millions d'euros sur l'ensemble de l'année. Jusqu'à présent, la fourchette d'objectifs se situait entre 50 et 90 millions d'euros.

"Le management s'attendait à une activité d'investissement réservée au premier et au deuxième trimestre de l'année", a encore fait savoir Patrizia. Pour les mois restants, la direction de l'entreprise avait toutefois jusqu'à présent supposé une nette augmentation de l'activité des clients et des investissements. Selon les nouvelles prévisions, les actifs sous gestion devraient se situer entre 57 et 62 milliards d'euros à la fin de l'année, au lieu de 60 à 65 milliards d'euros. Entre fin mars et fin juin, les chiffres provisoires indiquent qu'ils sont passés de 58,1 milliards d'euros au premier trimestre à 57,9 milliards d'euros.

Au premier semestre, Patrizia a réalisé un bénéfice d'exploitation (Ebitda) de 28,4 millions d'euros, selon les informations fournies. L'entreprise publiera ses chiffres complets le 11 août.

Les investisseurs se sont montrés déçus. Dans une première réaction, le cours de l'action Patrizia a chuté de trois et demi pour cent sur la plateforme Tradegate /stw/he.