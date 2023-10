MUNICH (dpa-AFX) - Le spécialiste des logiciels Atoss a continué à progresser au troisième trimestre. Le chiffre d'affaires et le bénéfice ont augmenté par rapport à l'année précédente, a annoncé l'entreprise lundi à Munich. C'est pourquoi le groupe spécialisé dans les logiciels de travail s'est montré confiant dans sa capacité à dépasser ses prévisions annuelles, qui n'avaient été relevées qu'en juillet. L'action de l'entreprise cotée dans le segment des petites valeurs SDax a donc nettement progressé dans la matinée.

Atoss s'attend désormais à un chiffre d'affaires de 145 millions d'euros en 2023, alors que la direction avait auparavant envisagé au moins 142 millions. La marge avant intérêts et impôts (Ebit) devrait également être plus élevée que les 30 % prévus. Après neuf mois, le chiffre d'affaires a augmenté de 35 % pour atteindre 110,3 millions d'euros et la marge Ebit est de 33 %.

Le matin, l'action Atoss a augmenté de plus de cinq pour cent à 212,50 euros et était ainsi le deuxième plus grand gagnant du SDax. Le cours est certes encore loin de son record de 234 euros atteint en juillet. Cette année, le titre fait toutefois partie des valeurs les plus fortes du SDax avec une hausse de plus de 50 %. L'analyste de Jefferies Henrik Paganetty a été séduit par l'augmentation des prévisions. L'entreprise a en outre réalisé de bons résultats au cours du trimestre.

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires est passé de 28,3 millions d'euros un an plus tôt à plus de 37 millions d'euros. L'entreprise a notamment profité de l'augmentation des recettes dans le secteur du cloud. Le résultat avant intérêts et impôts est passé de près de 7,8 millions à 12,5 millions d'euros. En termes nets, Atoss a gagné environ 8,6 millions d'euros. Un an auparavant, ce chiffre était encore de 5,5 millions d'euros.

L'entreprise s'est également montrée satisfaite de son carnet de commandes. Celle-ci a évolué de manière "globalement satisfaisante" au cours des neuf premiers mois. Atoss a cité comme raison les entrées de commandes pour de nouvelles souscriptions de licences et des licences uniques auprès de nouveaux clients et de clients existants, qui se situent au niveau élevé de l'année précédente, malgré la détérioration des données économiques générales./nas/stw/stk