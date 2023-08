AUGSBURG (dpa-AFX) - Le groupe immobilier Patrizia est tombé dans le rouge au deuxième trimestre, comme on pouvait s'y attendre, en raison de la réticence des clients. Au cours des trois mois jusqu'à fin juin, le bilan s'est soldé par une perte de 6,4 millions d'euros, comme il ressort du rapport trimestriel publié jeudi par le fournisseur d'investissements immobiliers. Il y a un an, l'entreprise cotée au SDax avait encore gagné 1,7 million d'euros. Patrizia avait déjà annoncé le 28 juillet que le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda) avait nettement chuté au deuxième trimestre et qu'il était tout juste positif. La perte annoncée n'est donc plus une surprise. Lors de l'annonce des chiffres clés, l'entreprise avait également abaissé ses prévisions, ce qui a fait chuter le cours de l'action. Depuis, la valeur boursière de Patrizia a chuté de 14 pour cent pour atteindre environ 850 millions d'euros./zb/he