DUISBURG (dpa-AFX) - Le négociant en acier Klockner & Co a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices pour l'année en cours en raison des conditions difficiles en Europe. Une baisse de la demande, par exemple dans le secteur de la construction, ainsi que des prix de l'acier plus bas ont pesé sur le développement au troisième trimestre. Klockner veut maintenant continuer à contrecarrer cette tendance avec un programme de restructuration. Plusieurs centaines d'emplois devraient également être supprimés.

Klockner veut supprimer environ 300 postes dans la distribution européenne, comme l'a expliqué le président du groupe Guido Kerkhoff lors d'une conférence téléphonique à l'occasion de la publication des chiffres. Cela représente environ dix pour cent des emplois dans ce secteur. Ces suppressions se répartissent largement au niveau régional, en Allemagne environ 80 postes sont concernés selon Kerkhoff.

Le bénéfice d'exploitation ajusté devrait ainsi être supérieur d'environ 25 millions d'euros à partir de 2024. Les réductions devraient commencer dès cette année. Les coûts se chiffrent en dizaines de millions d'euros, pour lesquels Klockner constituera des provisions au quatrième trimestre. Ces effets négatifs devraient être compensés par les revenus issus des ventes de terrains liées au programme d'efficacité, a-t-on précisé.

Pour l'année en cours, Klockner s'attend désormais à un bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda) de 170 à 200 millions d'euros seulement, après correction des principaux effets exceptionnels, comme l'entreprise l'avait déjà annoncé la veille à Duisbourg. Jusqu'à présent, la direction avait prévu entre 220 et 280 millions d'euros. Les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation devraient être "nettement positifs".

Après neuf mois, Klockner arrive à un résultat d'exploitation ajusté de 172 millions, nettement moins que les 439 millions d'euros de l'année précédente. Au troisième trimestre, l'entreprise a réalisé un bénéfice d'exploitation corrigé de 41 millions d'euros, contre 16 millions un an plus tôt. Le groupe a expliqué cette hausse par une évolution toujours positive en Amérique du Nord et en Suisse. En Amérique du Nord, Klockner a récemment fait des achats. Le résultat se situait toutefois dans le bas de la fourchette des prévisions - Klockner s'était fixé un objectif de 40 à 80 millions.

Le chiffre d'affaires a baissé au cours des trois mois jusqu'à fin septembre, passant de près de 2,4 milliards d'euros à 1,9 milliard d'euros, les livraisons sont restées pratiquement inchangées. Une perte nette de 12 millions d'euros a été enregistrée, soit dix millions de moins que lors du faible trimestre de l'année précédente. Après neuf mois, le bilan affiche encore une perte de neuf millions d'euros, contre un bénéfice de 295 millions d'euros l'année précédente. Pour le quatrième trimestre, Klockner s'attend à un léger recul des ventes et du chiffre d'affaires par rapport au trimestre précédent.

Alors que la veille, l'action cotée au SDax avait encore nettement baissé après l'abaissement des prévisions, ces déclarations ont été mieux accueillies mardi. Le titre a parfois augmenté de plus de onze pour cent, mais il est ensuite revenu quelque peu à la hausse, affichant finalement un plus de quatre pour cent et demi./nas/tav/ngu