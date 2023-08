MUNICH (dpa-AFX) - Le prestataire de services informatiques Nagarro a certes augmenté son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, mais il a nettement moins gagné en raison de frais de personnel disproportionnés et d'une faible utilisation des capacités. Vendredi dernier déjà, après la clôture de la bourse, la direction avait de nouveau abaissé ses objectifs pour 2023. Les investisseurs ont réagi avec déception lundi, premier jour de cotation depuis l'annonce de ces nouvelles : l'action Nagarro a perdu près de neuf pour cent peu après l'ouverture du marché et cotait ainsi à son niveau de janvier 2021.

Comme l'entreprise cotée au SDax l'a annoncé lundi à Munich, le chiffre d'affaires des mois d'avril à juin a augmenté de 8 pour cent pour atteindre 226,8 millions d'euros. Le résultat avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda), corrigé des effets exceptionnels, a toutefois chuté de 28 pour cent à 28,9 millions d'euros. La direction a expliqué cela par "des capacités excédentaires considérables dans le développement de logiciels". En réaction, les salaires et le nombre de collaborateurs ont été adaptés. La direction de l'entreprise espère que les effets positifs de cette mesure se feront sentir au second semestre. "Nagarro fait de gros efforts pour réduire sa base de coûts", poursuit le communiqué.

Adrian Pehl, spécialiste de la branche chez Stifel, a critiqué dans une première évaluation lundi le fait que la direction aurait dû réagir beaucoup plus rapidement aux coûts et engager une réduction des effectifs.

Vendredi dernier déjà, après la clôture de la bourse, la direction avait à nouveau abaissé ses objectifs pour 2023. En raison de l'évolution défavorable des devises et de la retenue dans certains projets, il ne faut plus compter que sur un bénéfice d'environ 915 millions d'euros. À la mi-mai, Nagarro avait déjà abaissé ses prévisions de chiffre d'affaires de plus d'un milliard à 940 millions d'euros.

En ce qui concerne la marge brute, l'entreprise ne vise plus que 26 pour cent, soit deux points de moins qu'auparavant. La marge Ebitda (résultat avant intérêts, impôts et amortissements) devrait passer de 15 % à 13 %. Toutes les nouvelles prévisions sont basées sur les taux de change actuels et ne tiennent pas compte des futures acquisitions./ngu/mne/stk