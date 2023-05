MUNICH (dpa-AFX) - Le prestataire de services informatiques Nagarro s'attend à une croissance de son chiffre d'affaires plus faible que jusqu'à présent pour l'année en cours. Le résultat net du groupe ne devrait plus augmenter que de 940 millions d'euros, a annoncé l'entreprise cotée au SDax vendredi soir après la clôture de la Bourse de Munich. Nagarro s'était jusqu'à présent fixé pour objectif de franchir la barre du milliard d'euros cette année, après un chiffre d'affaires de 856 millions d'euros en 2022. La marge brute de l'année en cours devrait cependant rester à 28 pour cent, et le comité directeur a également confirmé l'objectif d'une marge opérationnelle ajustée (marge Ebitda) de 15 pour cent. Sur la plateforme Tradegate, l'action Nagarro a chuté de 4 % par rapport au cours de clôture Xetra.