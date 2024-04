STÜHLINGEN (dpa-AFX) - Le fabricant d'isolants et de peintures Sto continue de ressentir les effets de la faiblesse du secteur de la construction. Au premier trimestre, le chiffre d'affaires est resté inférieur au niveau de l'année précédente et aux attentes, a annoncé lundi à Stühlingen l'entreprise cotée au SDax. De plus, le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel 2023 ont baissé. Les actionnaires devraient néanmoins recevoir un dividende de 31 centimes et une prime de 4,69 euros par action préférentielle, comme l'année précédente.

L'année dernière, le chiffre d'affaires a chuté de 3,9 pour cent par rapport à 2022 pour atteindre 1,72 milliard d'euros, a-t-on ajouté. Sto a ainsi atteint ses prévisions, abaissées deux fois auparavant, dans lesquelles les charges dues à la guerre en Ukraine et au conflit au Proche-Orient avaient été exclues. Le bénéfice avant intérêts et impôts (Ebit) a diminué de 2,5 pour cent à 126,5 millions d'euros, ce qui se situe dans la fourchette visée.

Pour l'année en cours, Sto prévoit un chiffre d'affaires de 1,79 milliard d'euros. Le résultat avant intérêts et impôts devrait atteindre 113 à 138 millions d'euros.

Mi-mars, Sto avait déjà repoussé ses objectifs à moyen terme : Le chiffre d'affaires de 2,1 milliards d'euros prévu pour 2025 et le rendement du chiffre d'affaires rapporté au résultat avant impôts de 10 pour cent ne devraient être atteints qu'en 2027. Pour 2025, Sto prévoit un chiffre d'affaires de 1,9 milliard d'euros et un rendement sur chiffre d'affaires de 7,6 à 9,2 pour cent. L'année dernière, il était de 7,4 pour cent, en 2024, Sto vise 6,3 à 7,8 pour cent./niw/mis