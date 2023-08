DORTMUND (dpa-AFX) - En raison de coûts de personnel élevés, le prestataire de services informatiques Adesso a de nouveau dû faire face à une baisse de ses résultats au deuxième trimestre. L'entreprise du SDax reste toutefois optimiste quant à ses objectifs annuels, notamment grâce à des carnets de commandes pleins. Comme l'année dernière, on peut s'attendre à ce que le résultat s'améliore sensiblement au cours du deuxième semestre, a déclaré Adesso lundi lors de la présentation de ses résultats trimestriels à Dortmund.

Les investisseurs ont accueilli les chiffres avec une forte hausse du cours, l'action était cotée en matinée à environ 5,7 pour cent. Dans l'indice SDax des valeurs secondaires, largement immobile, elles se sont ainsi placées en tête. Depuis le début de l'année, le titre a toutefois perdu environ 18 pour cent de sa valeur.

Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires d'Adesso a augmenté d'un tiers par rapport à la même période de l'année précédente pour atteindre 270 millions d'euros, selon l'entreprise. Selon les indications, les affaires ont particulièrement bien marché avec les clients de l'industrie et des services publics. Seul le secteur automobile a maintenu sa contribution au chiffre d'affaires au niveau de l'année précédente.

Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda) a en revanche diminué de près de 30 % pour atteindre 7,2 millions d'euros. Comme au premier trimestre, l'augmentation des frais de personnel a eu un impact négatif. Pour faire face aux carnets de commandes pleins, Adesso embauche massivement. A la fin du premier semestre, Adesso employait plus de 9700 personnes, soit presque 30 pour cent de plus qu'un an auparavant.

Au deuxième trimestre, le faible nombre de jours de travail a également eu un impact négatif sur le résultat. Les mesures prises pour améliorer l'utilisation du personnel n'ont eu d'effet qu'avec un certain retard. Au final, Adesso a enregistré une perte de 8,3 millions d'euros, contre un déficit de près de deux millions d'euros à la même période de l'année précédente.

Comme prévu, la marge bénéficiaire opérationnelle d'Adesso a été faible, écrit Henrik Paganetty, analyste chez Jefferies. Dans l'ensemble, les chiffres du deuxième trimestre sont toutefois solides. La demande des clients se maintient à un niveau élevé.

En raison de la bonne situation des commandes, l'entreprise a confirmé ses objectifs annuels. Adesso veut réaliser un chiffre d'affaires de plus d'un milliard d'euros au cours de l'exercice. Au premier semestre, l'entreprise a déjà réalisé 546 millions d'euros. Le résultat opérationnel devrait continuer à se situer entre 100 et 110 millions d'euros. Après six mois, seul un quart de la limite inférieure de la fourchette a été enregistré. Toutefois, comme lors de l'exercice précédent, une contribution importante au résultat est attendue au second semestre, a-t-on précisé./jcf/men/nas