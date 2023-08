ASSLAR (dpa-AFX) - Le spécialiste des pompes à vide Pfeiffer Vacuum a de nouveau augmenté son chiffre d'affaires au cours du dernier trimestre. Des investissements, par exemple dans l'informatique et les capacités de production, ont toutefois réduit le bénéfice opérationnel. Ainsi, le chiffre d'affaires des trois mois jusqu'à fin juin a certes grimpé de 8,5 pour cent à presque 244 millions d'euros par rapport à l'année précédente, comme l'entreprise cotée au SDax l'a fait savoir mardi à Aßlar, en Hesse. Avant intérêts et impôts (Ebit), le groupe n'a toutefois conservé que 24,1 millions d'euros, soit 16,2 pour cent de moins que l'année précédente à la même période. Après impôts, Pfeiffer Vacuum a gagné 17 millions d'euros contre 20,4 millions un an plus tôt.

Pendant ce temps, les commandes sur le marché des semi-conducteurs faiblissent. "Comme prévu, les conditions du marché sont actuellement difficiles en raison d'un ralentissement de la demande, en particulier sur le marché des semi-conducteurs", a déclaré la directrice générale du groupe Britta Giesen. Au deuxième trimestre, les entrées de commandes ont chuté de 27 pour cent pour atteindre près de 214 millions d'euros. Le directoire maintient ses objectifs annuels. Ainsi, le chiffre d'affaires devrait se maintenir au niveau de l'année précédente, à savoir 917 millions d'euros. Le volume des ventes devrait être influencé négativement au second semestre par le recul des commandes dû à la faiblesse du marché des semi-conducteurs. Il devrait rester douze pour cent du chiffre d'affaires sous forme de résultat avant intérêts et impôts./ngu/zb