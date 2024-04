FRANCFORT (dpa-AFX) - De nouvelles mauvaises nouvelles de Varta ont choqué vendredi les investisseurs déjà éprouvés du groupe de batteries. Varta estime que son propre plan de restructuration n'est plus suffisant et appelle à nouveau ses bailleurs de fonds à l'aide. Les mesures ne sont plus adaptées pour retrouver une trajectoire de croissance rentable d'ici fin 2026, avait indiqué Varta auparavant. Le cours de l'action s'est alors effondré à un niveau record de 9,30 euros. En dernier lieu, les titres étaient cotés en queue de l'indice SDax des petites valeurs avec une baisse de plus de 30 pour cent à 9,71 euros.

Le service de bourse Stock3 a déclaré que l'action Varta n'était pas seulement à court de jus, mais que la pile avait entre-temps coulé et affecté l'appareil. "Le sauvetage pouvait être extrêmement douloureux pour les actionnaires en portefeuille. Même des cours bas à un seul chiffre ne doivent désormais plus étonner".

Varta avait fait son entrée en bourse à l'automne 2017. Le prix d'émission était alors de 17,50 euros par action. La suite a été une tendance à la hausse - même si elle n'a pas été sans heurts - jusqu'à plus de 180 euros début 2021. Cette forte hausse a été portée par le boom des piles bouton au lithium-ion pour les écouteurs sans fil. Mais la concurrence s'est accrue et la demande s'est affaiblie. De plus, le développement par Varta de sa propre cellule de batterie pour voiture électrique V4Drive a coûté beaucoup d'argent.

En raison des nombreux problèmes, Varta s'était mis d'accord en 2023 avec les banques et son actionnaire majoritaire sur une restructuration de grande envergure. Le groupe a néanmoins dû abaisser plusieurs fois ses prévisions annuelles en 2023. Début 2024, l'entreprise a également été victime d'une attaque de pirates informatiques. L'arrêt de la production qui s'en est suivi a également coûté beaucoup d'argent à Varta.

Au total, l'effondrement de la demande, les offres bon marché de la concurrence asiatique et la cyber-attaque ont considérablement retardé l'entreprise dans son redressement. Le conseil d'administration négocie actuellement une solution avec les bailleurs de fonds.