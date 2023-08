STÜHLINGEN (dpa-AFX) - Le fabricant de matériaux d'isolation et de peintures Sto s'attend à une baisse de ses activités cette année, notamment en raison du mauvais temps qui dure depuis longtemps. Le chiffre d'affaires ne devrait atteindre que 1,76 milliard d'euros au lieu des 1,91 milliards prévus jusqu'à présent, a annoncé mardi à Stühlingen l'entreprise cotée au SDax, à la surprise générale. Le bénéfice avant intérêts et impôts devrait toutefois continuer à se situer entre 118 et 143 millions d'euros. Pour ces deux chiffres clés, l'entreprise exclut toutefois les charges dues à la guerre d'agression russe en Ukraine. Le cours de l'action préférentielle Sto a d'abord plongé dans le rouge après ces nouvelles, mais il était de nouveau en hausse de 0,3 pour cent peu après. Toutefois, les titres ont déjà perdu un tiers de leur valeur depuis leur plus haut niveau de mai. L'entreprise avait alors fait état d'un début d'année médiocre.

Au premier semestre, Sto a réalisé un chiffre d'affaires d'un peu plus de 856 millions d'euros, soit près de quatre pour cent de moins qu'un an auparavant. Au premier semestre 2022, l'entreprise avait atteint un chiffre record, notamment grâce à de bonnes conditions météorologiques. Cette fois-ci, les fréquentes précipitations et les températures parfois basses ont, selon les informations fournies, surtout affecté les activités liées aux systèmes de façade. Le bénéfice avant intérêts et impôts a même reculé de plus de neuf pour cent à environ 58 millions d'euros, notamment en raison de la hausse des prix du ciment et d'autres produits achetés. Avant impôts, la société a également réalisé un bénéfice d'environ 58 millions d'euros, soit près de 8 % de moins qu'un an auparavant.

Sto publiera son rapport semestriel complet le 31 août.