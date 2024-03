BIRKENFELD (dpa-AFX) - Le spécialiste du diagnostic Stratec mise sur une reprise de l'activité à partir du deuxième trimestre. L'entreprise a fait savoir jeudi à Birkenfeld qu'il fallait s'attendre à une dynamique commerciale très modérée au premier trimestre. Par la suite, les prévisions de commande des clients laissent présager une "forte reprise" de l'évolution du chiffre d'affaires et du résultat, a-t-on précisé. Pour l'ensemble de l'année, la direction espère une évolution au moins stable de l'activité. Les nouvelles n'ont pas été bien accueillies à la bourse : Avec une baisse de 10 pour cent, l'action a été l'une des plus grandes perdantes du segment des petites valeurs SDax.

Le chiffre d'affaires de Stratec devrait rester stable ou augmenter légèrement en 2024, après correction des effets de change, a-t-on ajouté. Sur ce chiffre, 10 à 12 % devraient rester en tant que bénéfice opérationnel avant intérêts, impôts et après correction des effets spéciaux (Ebit). En 2023, le chiffre d'affaires corrigé des effets de change a diminué de 3,8 pour cent pour atteindre près de 262 millions d'euros. La marge opérationnelle a baissé de 16,4 à 10,3 pour cent et se situe donc plutôt dans le bas de la fourchette des attentes de la direction de Stratec.

Au final, le bénéfice a même chuté de plus de la moitié à 13,1 millions d'euros en raison de la hausse des intérêts et des coûts de matériel et de personnel. Le groupe avait déjà annoncé il y a une semaine que les actionnaires ne recevraient qu'un dividende de 55 centimes par action pour 2023, contre 97 centimes un an plus tôt.

Pour l'instant, les clients de Stratec peuvent encore répondre à la faible demande des clients finaux en matière de tests médicaux en puisant dans leurs stocks, dont certains ont été augmentés. En outre, de nombreux nouveaux laboratoires ont été ouverts pendant la pandémie. Selon Stratec, les nombreux effets secondaires de la pandémie continuent d'entraîner une volatilité accrue dans le comportement de commande des clients. C'est pourquoi la planification pour 2024 est liée à des incertitudes plus grandes que d'habitude.

Le directoire estime toutefois que les stocks des clients atteindront à nouveau un niveau normalisé d'ici le milieu de l'année 2024 et que la légère augmentation de la demande du marché par les clients finaux se reflétera également dans les quantités livrées par l'entreprise. En outre, la demande en immunodiagnostic, en immunohématologie ou en hématologie est bonne, a-t-on ajouté. Selon Stratec, les clients n'ont pas développé de capacités de laboratoire supplémentaires dans ces domaines pendant la pandémie.

Pour les investisseurs, ce n'est qu'une petite consolation. Poussée par la forte demande de tests Covid, l'action Stratec avait connu une hausse fulgurante depuis le printemps 2020. Après une phase de faiblesse au premier semestre 2021, le cours a atteint un niveau record en septembre de la même année. Depuis, sa valeur a été divisée par quatre./lew/men/jha/