FRANCFORT (dpa-AFX Broker) - Le spécialiste de Linux Suse ne parvient pas à stopper la fuite des investisseurs de ses titres. Jeudi, après la présentation des résultats définitifs du dernier trimestre, l'action a glissé à un plus bas record de 11,12 euros. Le cours a parfois chuté de plus de onze pour cent, et il en restait encore neuf pour cent à la fin.

Après l'avertissement sur les bénéfices en mai, Suse a maintenant confirmé ses perspectives annuelles. Toutefois, il n'y a pour l'instant pas beaucoup de nouveautés concernant l'orientation, ce qui a manifestement heurté les bourses. De plus, les chiffres clés du bénéfice ajusté ont été inférieurs aux attentes.

Les investisseurs veulent maintenant des éclaircissements sur la stratégie à venir après les récents changements au niveau de la direction, écrit par exemple Charles Brennan, analyste chez Jefferies. L'ancienne directrice a quitté le groupe et le directeur financier a quitté son poste fin juin - la recherche d'un successeur est en cours.

Toby Ogg de la banque d'investissement américaine JPMorgan a également trouvé beaucoup de points positifs : il a souligné quelques déclarations confiantes du nouveau président du groupe Dirk-Peter van Leeuwen et du directeur financier intérimaire sur la situation actuelle, et l'entreprise a entre-temps nommé un gestionnaire de risques.

En mai, Suse avait revu à la baisse son objectif de chiffre d'affaires pour l'année ainsi que ses prévisions de marge d'exploitation ajustée (marge Ebitda). L'entreprise avait alors justifié cette mesure par des contrats reportés ainsi que par une réduction de la durée moyenne des contrats en raison d'un environnement économique incertain. La distribution réorganisée n'avait pas non plus eu l'effet escompté.

Selon Mohammed Moawalla de Goldman Sachs, les chiffres d'affaires définitifs qui viennent d'être publiés correspondent à la publication préalable. Les chiffres clés concernant le résultat corrigé avant impôts, intérêts et amortissements (Ebitda), qui n'avaient pas encore été communiqués en mai, sont toutefois encore un peu en dessous des attentes du marché, a ajouté l'expert de la branche.

Les attentes du marché concernant le rapport trimestriel de ce jeudi étaient déjà faibles, a encore fait remarquer l'expert de JPMorgan Ogg. Mais le simple fait qu'il n'y ait pas eu de nouvelles réductions des objectifs annuels après l'avertissement sur les bénéfices en mai est déjà positif selon lui. Pour l'analyste, il est maintenant très important de savoir à quel point la direction a confiance dans ses objectifs à moyen terme.

La crise de Suse se reflète bien dans l'évolution du cours. Après l'introduction en bourse de l'entreprise par l'investisseur financier suédois EQT en mai 2021, le cours avait atteint son plus haut niveau à 43,60 euros en janvier de l'année suivante. Entre-temps, le titre ne coûte plus qu'un peu plus de onze euros. Rien que depuis le début de l'année, le cours a perdu près d'un tiers. Suse fait donc partie des grands perdants de l'indice des petites valeurs SDax. /tav/ag/men