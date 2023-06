FRANCFORT (dpa-AFX) - La tendance à la baisse de Suse se poursuit après l'annonce de la démission du directeur financier Andy Myers à la fin du mois. Mardi, les actions du spécialiste Linux ont encore baissé de 3,9 pour cent à 13,34 euros, ce qui en fait l'un des plus gros perdants de l'indice des petites valeurs SDax.

Les boursiers considèrent cependant cette nomination comme plutôt positive. Trois mois seulement après le départ de la présidente du directoire Melissa Di Donato et l'avertissement sur résultats en mai, elle entraîne certes une incertitude supplémentaire, écrit l'analyste Toby Ogg de la banque américaine JPMorgan. Mais la nomination début mai du nouveau directeur du groupe Dirk-Peter van Leeuwen et la recherche d'un successeur à Myers ont le potentiel de modifier de manière déterminante le contexte d'investissement à plus long terme, a-t-il ajouté. Le marché devrait maintenant attendre les résultats trimestriels du 6 juillet pour savoir si les objectifs annuels de l'entreprise sont sûrs et pour recevoir les premiers signaux du nouveau patron concernant la stratégie future.

Pour Charles Brennan, de la société d'analyse américaine Jefferies, la démission de Myersa n'est pas tout à fait surprenante au vu des objectifs de l'entreprise qui ont souvent été manqués ces derniers temps. Avec les départs précédents de la directrice et de Myers, les deux protagonistes de la chute de la Bourse en 2021 ont quitté le navire. Cela ouvre la voie à une révision de la stratégie d'entreprise qui n'a pas abouti. Un trader de Borsen a également évoqué la possibilité d'un nouveau départ.

L'analyste de Goldman Mohammed Moawalla souligne que, selon l'entreprise, la transition au sein du département financier est en bonne voie. Le titulaire désigné par intérim, Jonathan Atack, a rapporté à Myers en tant que vice-président du département financier et des relations avec les investisseurs au cours des deux dernières années.

Au vu de l'historique boursier de Suse, de nombreux investisseurs devraient espérer que les choses ne peuvent que s'améliorer. Depuis le début de l'année, l'action a perdu environ 21 pour cent, ce qui la place parmi les dernières places du SDax.

Lors de son entrée sur le marché il y a environ deux ans, le prix d'émission était de 30 euros. Depuis, les actionnaires doivent avoir les nerfs solides. La hausse jusqu'à 43,60 euros début 2022 a été rapidement suivie d'une désillusion. Malgré des phases de reprise intermédiaires, l'action a ensuite réussi à revenir au maximum à son niveau d'émission, mais n'a pas non plus pu s'y maintenir durablement. Le plus bas atteint jusqu'à présent, à 11,82 euros, date de mai de cette année, et le niveau d'évaluation actuel représente une perte de valeur de près de 56 pour cent pour les investisseurs de la première heure./gl/tav/stk