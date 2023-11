(Correction d'une faute de frappe dans le titre : pression)

AUGSBURG (dpa-AFX) - L'ambiance morose dans le secteur immobilier pèse sur le groupe immobilier Patrizia. La direction a entamé une révision complète de la base de coûts, a annoncé l'entreprise de manière surprenante lundi soir à Augsbourg et a également présenté des chiffres provisoires jusqu'à fin septembre. Il en ressort que le résultat avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda) a baissé de plus d'un tiers après neuf mois pour atteindre 50,2 millions d'euros. Cela correspond certes déjà à la partie inférieure de la fourchette annoncée par la direction pour l'ensemble de l'année - mais selon les indications, cela ne sera pas beaucoup plus. En outre, le directoire veut réorienter la politique de dividendes. Le climat d'incertitude qui règne dans le secteur continuera à peser sur les affaires dans un avenir proche. Après coup, l'action a chuté d'un pour cent et demi par rapport au cours de clôture Xetra.

Le conseil d'administration de Patrizia s'attend à ce que le bénéfice d'exploitation 2023 se situe dans le bas de la fourchette prévue de 50 à 70 millions d'euros. Cela s'explique également par des coûts non récurrents liés à l'examen des coûts. Ils devraient s'élever à 10 à 20 millions d'euros et s'accumuler au cours du dernier trimestre actuel. À partir de l'année prochaine, l'appareil de coûts devrait se situer au niveau de l'année 2021, lorsque l'inflation était encore plus faible et que Patrizia n'avait pas encore eu à supporter les coûts générés par les acquisitions.

Selon le communiqué, le management de Patrizia s'attend à ce que la phase d'incertitude du marché se poursuive et continue donc d'exercer une pression sur l'évaluation des biens immobiliers. En outre, il sera plus difficile de réaliser des honoraires basés sur la performance l'année prochaine. C'est pourquoi le conseil d'administration veut à l'avenir orienter les dividendes sur la rentabilité et non plus sur les valeurs immobilières gérées comme jusqu'à présent. Des détails à ce sujet ainsi qu'une proposition de dividende seront présentés aux investisseurs en février.

"L'environnement de marché reste difficile, probablement pour une période plus longue que prévu par beaucoup", a déclaré le président du groupe Asoka Wohrmann, selon le communiqué. "Nous devons mettre Patrizia à l'abri des intempéries pour faire face à la pression continue sur les clients et les activités commerciales en 2024". L'objectif est que les frais de gestion récurrents fassent plus que compenser les coûts opérationnels, a-t-il ajouté.

Compte tenu de la situation incertaine du marché, de l'inflation élevée et de l'augmentation des coûts de financement, le troisième trimestre a été solide, a-t-on indiqué à Augsbourg. Selon le directeur financier Christoph Glaser, la performance a également été "soutenue par d'autres produits d'exploitation". Le groupe n'en aurait pas au quatrième trimestre ni l'année prochaine.

Au cours des neuf premiers mois, les actifs sous gestion de Patrizia ont diminué de 1,7 pour cent par rapport à fin 2022, pour atteindre 58,2 milliards d'euros. La baisse de la valorisation du portefeuille a été compensée par des projets nouvellement acquis. Ils n'ont toutefois pu compenser que partiellement la dépréciation.

Les frais de gestion récurrents ont continué à augmenter, de 2 % à fin septembre par rapport à la même période de l'année précédente, pour atteindre 188 millions d'euros.

près de 188 millions d'euros. En revanche, les commissions générées entre autres par les transactions ont diminué, de sorte que le total des commissions perçues a baissé d'environ huit pour cent pour atteindre un peu plus de 228 millions d'euros.