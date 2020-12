L'Inde révise à -7,5% sa prévision de croissance annuelle

Bombay (awp/afp) - L'Inde a révisé sa prévision de croissance annuelle de -9,5% à -7,5% et maintenu son principal taux d'intérêt inchangé, la troisième puissance économique d'Asie montrant des signes de reprise économique mais restant en récession technique, selon la Reserve Bank of India (RBI) vendredi.

"La croissance du PIB réel pour 2021 est projetée à -7,5 % en tablant sur le développement des vaccins (contre le Covid-19) et une reprise au deuxième trimestre", a déclaré à la presse le gouverneur de la Banque centrale, Shaktikanta Das, à Bombay.

"L'économie indienne se redresse plus rapidement que prévu et de plus en plus de secteurs reviennent à de meilleurs rendements, alors que la contraction au deuxième trimestre a été moins importante que prévu", a-t-il ajouté.

Aussitôt après ses commentaires, à la Bourse de Bombay, l'indice Sensex a bondi de près de 1%, passant pour la première fois au-dessus des 45.000 points.

Grâce à la reprise de l'activité manufacturière et la consommation au deuxième trimestre, la RBI a maintenu inchangé son taux de refinancement, celui auquel elle prête aux banques commerciales, à 4%.

La dernière estimation de la Banque centrale, datant d'octobre, plus pessimiste quant à la relance économique et la propagation du coronavirus, prévoyait un recul du PIB de -9,5%.

Le Fonds monétaire international tablait sur une contraction de 10,3% sur l'année budgétaire qui s'achèvera le 31 mars 2021, la plus sévère au sein des principales économies émergentes.

Ayant accusé un recul de 7,5% de son Produit intérieur brut de juillet à septembre, au deuxième trimestre de son année budgétaire, l'Inde est entrée officiellement en récession technique, pour la première fois depuis son indépendance en 1947.

Cette baisse de 7,5% en glissement annuel, annoncée la semaine dernière, est inférieure aux -8,6% prévus par la Banque centrale et marquait une amélioration par rapport à la chute historique de 23,9% essuyée en avril-juin, au premier trimestre de l'exercice. Elle illustre néanmoins les difficultés de la troisième puissance asiatique à relancer son économie en pleine pandémie de Covid-19.

Le géant d'Asie du Sud, avec plus 9,5 millions de cas de Covid-19, est le deuxième pays le plus touché au monde par la pandémie en nombre de personnes contaminées, après les Etats-Unis.

afp/lk