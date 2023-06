Les indices boursiers indiens Nifty 50 et Sensex ont inversé leurs gains initiaux lundi après s'être rapprochés de nouveaux records dans le cadre de prises de bénéfices à des valorisations plus élevées, tandis que leurs homologues plus larges ont prolongé leur rallye pour atteindre des niveaux record.

L'indice Nifty a baissé de 0,27% à 18 775,30 à 12:57 p.m. IST, tandis que l'indice de référence S&P BSE Sensex a baissé de 0,24% à 63 235,07.

Les deux indices avaient augmenté de 0,30 % plus tôt dans la session, le Nifty 50 s'approchant à 10 points du précédent record de 18 887,60.

Huit des 13 principaux indices sectoriels ont reculé, les valeurs financières à forte pondération perdant 0,3 %.

Les valeurs plus larges ont surperformé leurs indices de référence, les valeurs moyennes augmentant de plus de 0,6 % pour atteindre un nouveau record et les petites valeurs atteignant leur plus haut niveau depuis plus d'un an.

"Il y a une certaine nervosité dans les actions domestiques près des niveaux records en raison des préoccupations concernant les valorisations élevées et les moussons", a déclaré G Chokkalingam, fondateur et chef de la recherche chez Equinomics Research Pvt.

"Alors que des facteurs positifs tels que la baisse de l'inflation, la chute des prix du pétrole brut et des fondamentaux macroéconomiques solides sont en place pour un rallye durable, les pluies de mousson pourraient décider de la trajectoire à court terme des indices de référence".

Parmi les actions individuelles, Larsen & Toubro a augmenté de 2,24 % pour atteindre un nouveau record et a été le principal gagnant du Nifty 50 après que le courtier Macquarie a réitéré sa note "achat", citant des perspectives de croissance forte après que la société a émergé comme le plus bas soumissionnaire pour une commande importante pour la construction d'un train à grande vitesse.

En revanche, Hero MotoCorp a perdu plus de 2 % et figure parmi les principaux perdants du Nifty 50. Les actions du fabricant de véhicules à deux roues ont chuté pendant quatre séances consécutives en raison d'une enquête menée par le ministère des affaires corporatives du pays sur le détournement présumé de fonds.

Pendant ce temps, les actions mondiales ont été principalement en baisse sur la prudence avant la décision de taux de la Chine mardi et le témoignage du président de la Réserve fédérale américaine Powell au Congrès mercredi et jeudi. (Reportage de Bharath Rajeswaran à Bengaluru ; Rédaction de Nivedita Bhattacharjee, Varun H K et Dhanya Ann Thoppil)