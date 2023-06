L'indice boursier indien de référence, le Sensex, a atteint un niveau record mercredi, tandis que le Nifty 50 s'est rapproché de son plus haut niveau historique, dans un contexte de flux étrangers persistants vers les actions indiennes, soutenus par les bons résultats macroéconomiques du pays.

Le S&P BSE Sensex a atteint son plus haut niveau historique à 63 588,31, avant de céder quelques gains pour se situer à 63 418,93 à 10:46 IST.

L'indice Nifty a augmenté de 0,05% à 18 826,80.

"L'économie indienne se trouve dans un cycle haussier pluriannuel, ce qui est très positif. Bien qu'il y ait des poches de surévaluation, des poches d'opportunité existent également sur les marchés", a déclaré Gaurav Dua, vice-président senior et responsable de la stratégie des marchés de capitaux chez Sharekhan.

"Les indices sont peut-être à des niveaux records ou proches de ceux-ci, mais les valorisations ne le sont pas, grâce à une croissance saine des bénéfices au cours des 20 derniers mois".

Les investisseurs étrangers ont investi 738,12 milliards de roupies (8,99 milliards de dollars) depuis le début de l'exercice. Ils ont été vendeurs nets au cours des deux exercices précédents, avec une sortie record de 1 400,10 milliards de roupies au cours de l'exercice 2022.

La croissance économique de l'Inde s'est accélérée au cours du trimestre de mars, tandis que l'inflation a diminué, ce qui montre que le pays reste l'une des économies émergentes à la croissance la plus rapide.

Mercredi, neuf des 13 principaux indices sectoriels ont progressé, les valeurs financières à forte pondération ajoutant plus de 0,6 %.

Les indices plus larges ont continué à surperformer leurs homologues plus importants, les valeurs moyennes augmentant de 1,18 % et l'indice des petites capitalisations de 0,8 %.

Parmi les valeurs individuelles, Larsen and Toubro a augmenté de plus de 1 % et a été l'une des plus fortes hausses du Nifty 50, après que Morgan Stanley a réitéré sa notation "surpondérer", citant des preuves solides de progrès dans le cycle des dépenses d'investissement.

Shriram Finance a bondi de 15 % pour atteindre un niveau record après que Piramal Enterprises a vendu la totalité de sa participation de 8,34 % dans la société.

Les marchés, quant à eux, ont attendu le témoignage du chef de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, devant la commission des affaires financières de la Chambre des représentants des États-Unis. (1 $ = 82,0780 roupies indiennes) (Reportage de Bharath Rajeswaran à Bengaluru ; Rédaction de Sonia Cheema et Varun H K)