Les indices boursiers indiens de référence ont atteint des records historiques mardi, le Sensex dépassant pour la première fois les 75 000, tandis que la capitalisation boursière totale des sociétés cotées au NSE a dépassé les 400 000 milliards de roupies (4,81 trillions de dollars).

Le NSE Nifty 50 était en hausse de 0,40 % à 22 756,40 à 10 h 45 IST, tandis que le S&P BSE Sensex a ajouté 0,46 % à 75 085,01. Les deux indices de référence ont augmenté d'environ 0,5 % à l'ouverture pour atteindre des records pour la deuxième session consécutive.

Pendant ce temps, la capitalisation totale du marché de toutes les sociétés cotées au BSE a augmenté de plus de 400 trillions de roupies lundi.

"La plupart des mises à jour trimestrielles qui ont été faites, que ce soit par les prêteurs, les constructeurs automobiles, les sidérurgistes, les sociétés immobilières, ont été bonnes, ce qui a stimulé la positivité du marché", a déclaré Anita Gandhi, directeur chez Arihant Capital Markets.

Tata Motors a gagné 1 %, entraînant une hausse de 0,3 % des valeurs automobiles, après que l'entreprise a fait état d'une augmentation trimestrielle des ventes de Jaguar Land Rover.

Les valeurs immobilières ont gagné environ 2 %, grâce à un bond de 7 % de Godrej Properties, qui a atteint des niveaux record à la suite d'une hausse des ventes au cours du trimestre de mars.

Les actions du secteur des métaux ont gagné 1,5 %, 13 des 15 composantes ayant enregistré des gains.

La hausse des valeurs métalliques a suivi un bond des prix des métaux industriels sur les attentes d'un rebond de l'industrie manufacturière mondiale, aidé par des données solides des États-Unis, de la Chine et de l'Allemagne au cours de la semaine dernière.

Les valeurs informatiques ont gagné 1,2 %, rebondissant après une baisse de 1 % au cours des deux dernières séances.

Les petites et moyennes capitalisations, plus larges et plus axées sur le marché intérieur, ont progressé de 0,6 % et 0,3 % respectivement. Elles ont gagné respectivement 8,1 % et 4,41 % depuis le début du mois d'avril, après une baisse de 4,42 % et de 0,54 % le mois précédent.

"Les inquiétudes concernant les valorisations élevées et insoutenables des segments demeurent. Les bénéfices seront essentiels pour distinguer les titres de qualité des titres dynamiques", a déclaré M. Gandhi d'Arihant Capital. (1 $ = 83,2290 roupies indiennes) (Reportage de Bharath Rajeswaran à Bengaluru ; Rédaction de Varun H K et Sonia Cheema)