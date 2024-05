Les actions indiennes étaient en hausse dans les échanges matinaux mardi, soutenues par des gains dans les stocks de métaux sur les prix mondiaux plus élevés de l'aluminium et les bénéfices trimestriels de Nalco qui ont dépassé les estimations.

Le NSE Nifty 50 était en hausse de 0,2% à 22 956,8 points, tandis que le S&P BSE Sensex a gagné 0,1% à 75 459,6 points, à 9:56 a.m. IST.

Les entreprises publiques National Aluminium (NALCO) et Hindalco ont augmenté respectivement de 2,4 % et de 2 %, menant les gains parmi les stocks de métaux, qui ont augmenté de 0,5 %.

NALCO a déclaré un bénéfice du quatrième trimestre supérieur aux estimations, aidé par la baisse des coûts des matières premières clés, y compris le charbon thermique et la bauxite.

Le sous-indice des métaux a été l'un des principaux gagnants sectoriels, également aidé par une hausse des prix de l'aluminium et du cuivre.

L'indice pharmaceutique a gagné 0,9 %, une fois de plus grâce à Glenmark Pharma et Divi's Labs, qui ont augmenté respectivement de 4,2 % et de 2,5 %. (Reportage de Manvi Pant et Dimpal Gulwani à Bengaluru ; Rédaction de Mrigank Dhaniwala et Savio D'Souza)