Les actions indiennes ont inversé leurs gains initiaux vendredi après avoir atteint des records pour la deuxième session consécutive. Les valeurs informatiques ont chuté en raison des craintes que les données économiques robustes aux États-Unis signifient qu'il faudra un certain temps avant que la Réserve fédérale ne réduise ses taux.

Le NSE Nifty 50 a perdu 0,16% à 22.930,80 points, tandis que le S&P BSE Sensex a perdu 0,15% à 75.307,49 points, à 10:20 a.m. IST.

Huit des 13 principaux secteurs ont enregistré des pertes. Le secteur des technologies de l'information, sensible aux taux américains, a chuté de 0,4 % après que des données solides sur le marché du travail et l'activité commerciale aient alimenté les inquiétudes concernant une politique monétaire plus stricte et plus longue dans la plus grande économie du monde. Les sociétés informatiques réalisent une part importante de leur chiffre d'affaires aux États-Unis.

Les indices de référence indiens ont clôturé à des niveaux records et ont enregistré leur meilleure séance depuis le 1er mars jeudi, le dividende record versé par la Reserve Bank of India au gouvernement ayant stimulé les valeurs financières.

Les valeurs sûres Nifty 50 et Sensex ont augmenté d'environ 0,1 % chacune, atteignant des niveaux records dans les premiers échanges, avant d'effacer les gains.

Bien que l'on s'attende à des ventes sur les bénéfices à des niveaux record, la dynamique des marchés indiens reste positive, a ajouté M. Khemka.

Honasa Consumer a bondi de 3 % après que la société mère Mamaearth a affiché un bénéfice pour le quatrième trimestre.

Le fabricant de médicaments Biocon a gagné 4 %, atteignant un sommet de 22 mois après avoir signé un accord de licence et de fourniture avec la société sud-coréenne Handok.

Les services financiers ont gagné 0,1 %, tandis que les prêteurs publics ont gagné 0,5 %.