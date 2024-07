Les actions indiennes ont atteint des niveaux record mardi, tirées par les valeurs des technologies de l'information, qui ont continué à augmenter grâce aux espoirs renouvelés d'une réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine en septembre.

Le NSE Nifty 50 était en hausse de 0,21% à 24 186,5 points, tandis que le S&P BSE Sensex a ajouté 0,22% à 79 653,21 points, à 9:21 a.m. IST.

Les valeurs des technologies de l'information, qui ont augmenté de 2 % lors de la session précédente, ont progressé de 0,7 % sur la journée.

Les 13 principaux secteurs ont tous enregistré des gains. Les petites et moyennes capitalisations, plus larges et plus axées sur le marché intérieur, ont augmenté de 0,4 % et de 0,2 %, respectivement. (Reportage de Hritam Mukherjee et Bharath Rajeswaran à Bengaluru ; Rédaction de Janane Venkatraman et Sonia Cheema)