Les actions indiennes devraient ouvrir en hausse mardi, les investisseurs élargissant leurs positions, avec une attention particulière pour les actions du groupe Adani après que le vendeur à découvert américain Hindenburg ait déclaré avoir reçu un avis de justification de la part de l'autorité de régulation des marchés indiens.

Hindenburg Research a déclaré avoir reçu une lettre de l'autorité de régulation des marchés soulignant des violations présumées concernant son pari à découvert sur le groupe.

Le GIFT Nifty s'échangeait à 24 249 à 8h25 IST, indiquant que le Nifty 50 ouvrira au-dessus du record de clôture de lundi de 24 141,95.

Les indices de référence indiens se sont négociés à des niveaux records, aidés par un rallye post-électoral et le retour des entrées de capitaux étrangers en juin.

La tendance haussière soutenue est alimentée par une rotation sectorielle, une participation plus large et une absence notable de défis et de pessimisme à l'échelle mondiale, a déclaré Osho Krishan, analyste chez Angel One.

Les investisseurs ont augmenté leur exposition aux valeurs financières et aux technologies de l'information, qui ont été à la traîne cette année, par rapport à des secteurs tels que les métaux et l'immobilier, ont déclaré les analystes.

Les investisseurs nationaux ont acheté des actions indiennes pour une valeur nette de 39,17 milliards de roupies (469,3 millions de dollars) lundi, tandis que les investisseurs étrangers ont vendu des actions pour une valeur nette de 4,26 milliards de roupies, selon les données de la bourse.

Les marchés asiatiques sont restés stables. Au cours de la nuit, les actions de Wall Street ont enregistré des gains, en ligne avec les pairs européens, après que le premier tour des élections en France ait indiqué une avance plus faible que prévu pour l'extrême droite.

Sur le plan national, les actions des entreprises publiques de commercialisation du pétrole seront au centre de l'attention après que l'Inde a augmenté la taxe sur le pétrole brut. L'augmentation du prix du brut est négative pour les raffineurs, car il s'agit de leur principale matière première.

Les constructeurs automobiles tels que Tata Motors, Hero MotoCorp et TVS Motor seront également au centre de l'attention après la publication des données sur les ventes mensuelles d'automobiles en juin, qui ont été publiées après la clôture du marché lundi.

Les ventes nationales totales de Tata Motors pour le mois de juin ont chuté de 8 %, tandis que les volumes de Hero ont augmenté de 15 % au cours du mois.

ACTIONS À SURVEILLER

** Sociétés de gestion d'actifs : Le régulateur des marchés demande aux bourses et autres institutions d'infrastructure de marché de facturer tous les membres de manière uniforme et de ne pas offrir de remises basées sur les volumes de transactions ou l'activité.

** NMDC : la société affiche une baisse de 3,2 % du volume de production en glissement annuel et une baisse de 9 % du volume des ventes en juin.

** South Indian Bank : Les avances brutes ont augmenté de 11,4% tandis que les dépôts ont augmenté de 8,41% en glissement annuel au cours du trimestre de juin.

** DCX Systems : La société obtient une commande de 12,5 milliards de roupies de la part de Larsen & Toubro pour la fabrication et la fourniture de modules électroniques pendant trois ans. (1 $ = 83,4690 roupies indiennes) (Reportage de Hritam Mukherjee et Bharath Rajeswaran à Bengaluru ; Rédaction de Janane Venkatraman)