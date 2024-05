Les actions indiennes devraient ouvrir en hausse mardi, après avoir rebondi lors de la dernière séance par rapport à la faiblesse de la semaine précédente en raison de la forte volatilité du marché, tandis que les plans de Shriram Finance pour vendre son activité de financement du logement seront au centre de l'attention.

Le Gift Nifty s'échangeait à 22 254,50 à 8h09 IST, ce qui indique que le Nifty 50 ouvrira au-dessus de la clôture de lundi à 22 104,05.

Les indices de référence indiens ont ouvert en baisse lundi, mais ont inversé les pertes pour terminer en hausse, aidés par les valeurs pharmaceutiques et le poids lourd du Nifty, la HDFC Bank.

"La stabilité attendue des grandes banques et de certains poids lourds des secteurs tels que les technologies de l'information et l'énergie pourrait favoriser la poursuite du mouvement haussier, bien que le franchissement de la fourchette 22 300-22 400 pourrait s'avérer difficile", a déclaré Ajit Mishra, Senior Vice President - Research, Religare Broking.

Les ventes intenses à l'étranger et les inquiétudes concernant la majorité avec laquelle le Bharatiya Janata Party du Premier ministre Narendra Modi devrait revenir au pouvoir dans la plus grande démocratie du monde ont rendu les investisseurs nerveux et ont poussé l'indice de volatilité à un plus haut de 19 mois lundi.

Les résultats de l'élection en cours, qui s'étend sur sept phases, sont attendus le 4 juin.

Entre-temps, les investisseurs étrangers ont vendu des actions indiennes pour une valeur nette de 44,99 milliards de roupies (538,8 millions de dollars) lundi, tandis que les investisseurs institutionnels nationaux ont acheté des actions pour une valeur de 35,63 milliards de roupies.

Ils ont été vendeurs dans 24 des 29 dernières sessions.

Les marchés boursiers de Wall Street ont clôturé la nuit en demi-teinte, les investisseurs attendant la publication des chiffres de l'inflation américaine mercredi pour obtenir de nouvelles indications sur la réduction des taux d'intérêt.

Sur le front domestique, Shriram Finance, une composante du Nifty, sera au centre de l'attention après que la société de financement non bancaire ait dévoilé, après les heures de marché, ses plans de vente de son activité de financement immobilier à la société américaine de capital-investissement Warburg Pincus dans le cadre d'un accord de 554,6 millions de dollars.

ACTIONS À SURVEILLER :

DLF - La société immobilière indienne a déclaré un bénéfice plus élevé au quatrième trimestre, aidé par une demande soutenue de logements de luxe.

Hindalco - L'unité du producteur d'aluminium Novelis a rendu publique sa demande d'introduction en bourse aux États-Unis.

Rail Vikas Nigam Ltd - Le développeur d'infrastructures ferroviaires a reçu un ordre de travail d'une valeur de 2,39 milliards de roupies de la Southern Railway (1 $ = 83,4990 roupies indiennes) (Reportage de Hritam Mukherjee à Bengaluru ; Rédaction de Janane Venkatraman ).