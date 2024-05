Les actions indiennes devraient ouvrir en hausse vendredi, après cinq séances consécutives de pertes, bien que la prudence à l'égard des résultats des élections nationales la semaine prochaine devrait limiter les gains.

Le Gift Nifty s'échangeait à 22 682 points à 07h53 IST, indiquant que le benchmark Nifty 50 ouvrira en hausse par rapport à sa clôture précédente de 22 488.

Les élections indiennes, qui ont débuté le 19 avril, se termineront le 1er juin et les votes seront comptés le 4 juin. Les investisseurs attendent les sondages de sortie des urnes, qui prévoient les résultats après la fin du scrutin.

L'attention se portera également sur les données du PIB du quatrième trimestre indien qui seront publiées plus tard dans la journée et qui devraient indiquer un ralentissement de la croissance économique par rapport aux trois mois précédents.

Le Nifty et le Sensex ont terminé en baisse pour la cinquième fois consécutive jeudi, et ont perdu 2 % depuis le début de la semaine. Ils sont en passe d'enregistrer leur plus mauvaise performance depuis mars.

Au moins trois analystes ont attribué les ventes de cette semaine à certains investisseurs qui ont réduit leurs positions avant le résultat des élections.

La nervosité à l'approche de la sortie des urnes et la faiblesse des indices mondiaux continuent de peser sur le sentiment, a déclaré Siddhartha Khemka, responsable de la recherche sur les marchés de détail, Motilal Oswal Financial Services.

Entre-temps, l'ajustement de l'indice MSCI Global Standard, qui suit les actions des marchés émergents, est prévu plus tard dans la journée.

L'essentiel de l'action sur les prix est intégré et vendredi sera plus un événement de liquidité dans les trente dernières minutes, a déclaré Abhilash Pagaria, responsable de Nuvama Alternative and Quantitative Research.

Les marchés asiatiques ont progressé, tandis que les indices de Wall Street ont clôturé à la baisse la nuit dernière, les investisseurs surveillant les données clés de l'inflation aux États-Unis pour la trajectoire des taux d'intérêt.

ACTIONS À SURVEILLER :

Apollo Hospitals Enterprise : Augmentation moins importante que prévu du bénéfice trimestriel

Muthoot Finance : Annonce un bénéfice trimestriel plus important que prévu grâce à une forte croissance des prêts (Reportage de Sethuraman NR et Nishit Navin à Bengaluru ; Rédaction de Varun H K)