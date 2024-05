Les actions indiennes ont réduit leurs gains initiaux vendredi pour se négocier en légère hausse, la prudence s'installant avant le résultat des élections nationales de la semaine prochaine.

Le NSE Nifty 50 était en hausse de 0,2 % à 22 528 points, tandis que le S&P BSE Sensex a gagné 0,2 % à 74 059 points, à 10 h 34 IST. Les indices de référence ont augmenté jusqu'à 0,7 % dans les premiers échanges.

Les élections indiennes, qui durent depuis des semaines, se termineront le 1er juin et les votes seront comptés le 4 juin. Les investisseurs attendent les sondages de sortie des urnes, qui prévoient les résultats après la fin du scrutin.

L'attention se portera également sur les données du PIB du quatrième trimestre indien, qui devraient montrer que l'économie a progressé à un rythme plus lent qu'au cours des trois mois précédents.

"Le marché est dans une position délicate, avec la possibilité d'un mouvement brusque basé sur les résultats des sondages de sortie des urnes samedi soir", a déclaré V K Vijayakumar, stratège en chef des investissements, Geojit Financial Services.

Les indices de référence ont connu cinq séances consécutives de pertes, terminant en baisse de près de 1 % jeudi, les investisseurs ayant réduit leurs positions en prévision du résultat des élections la semaine prochaine, dans le contexte de l'expiration des produits dérivés mensuels.

L'expiration des dérivés de mai a montré que les investisseurs étrangers ont adopté une approche prudente en ajoutant des positions longues dans les contrats à terme sur une seule action, couvertes par des positions courtes sur l'indice, a déclaré Abhilash Pagaria, responsable de la recherche alternative et quantitative de Nuvama.

En revanche, les investisseurs fortunés et les investisseurs individuels ont augmenté de manière significative leurs positions longues sur les contrats à terme sur indices et sur actions individuelles, a-t-il ajouté.

Les petites et moyennes capitalisations, plus axées sur le marché intérieur, ont prolongé les baisses de la session précédente et étaient en baisse de 0,2 % chacune. Elles ont chuté de plus de 1 % jeudi.

Les actions de India Nippon Electricals ont augmenté de 12 % et Bharat Rasayan a bondi de 14 % grâce à de solides bénéfices trimestriels.

Pendant ce temps, l'ajustement de l'indice MSCI Global Standard, qui suit les actions des marchés émergents, est prévu plus tard dans la journée, ce qui devrait apporter des entrées étrangères de 2,5 milliards de dollars. (Reportage de Sethuraman NR à Bengaluru ; rédaction de Sohini Goswami et Janane Venkatraman)