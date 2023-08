Les actions indiennes ont peu changé lundi, la hausse des valeurs des technologies de l'information ayant compensé la baisse du poids lourd Reliance Industries après que sa filiale Jio Financial Services a chuté lors de ses débuts.

L'indice Nifty 50 était en hausse de 0,06% à 19 323,30 à 10h28 IST, tandis que le S&P BSE Sensex a augmenté de 0,09% à 65 010,25.

Jio Financial Services (JFS) a chuté de 5 % lors de ses débuts sur le marché, ce qui l'évalue à environ 19 milliards de dollars. Reliance a chuté de 1,42 %. JFS et Reliance ont été les principaux perdants du Nifty. JFS sera retiré du Nifty et du Sensex le 24 août, conformément aux règles de la bourse.

D'un autre côté, les actions du secteur des technologies de l'information ont augmenté de 0,47%, rebondissant après une chute de 1,47% vendredi en raison des inquiétudes concernant la hausse des taux d'intérêt aux États-Unis.

"Les investisseurs craignent que de nouvelles hausses de taux par la Réserve fédérale américaine et d'autres banques centrales clés n'entravent la croissance mondiale", a déclaré Prashanth Tapse, vice-président senior (recherche), Mehta Equities.

Les actions du groupe Adani ont prolongé leurs gains de vendredi, ajoutant entre 1 % et 6 %. Adani Ports and Special Economic Zone était en hausse de 2,2%, la plus forte sur le Nifty, ajoutant à ses gains de vendredi après que GQG Partners ait augmenté sa participation dans la société.

Les marchés asiatiques ont baissé lundi après que la Chine ait réduit ses taux plus que prévu, ce qui a ravivé les craintes de déflation et les inquiétudes concernant les efforts du pays pour relancer son économie.

"Jusqu'à ce que la Fed fasse preuve d'une certaine clarté, les marchés resteront dans une fourchette, compte tenu de la faiblesse de la Chine", a déclaré Aishvarya Dadheech, directeur des investissements chez Fident Asset Management. (Reportage de Bharath Rajeswaran à Bengaluru ; Rédaction d'Eileen Soreng et Sonia Cheema)