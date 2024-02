Les actions indiennes ont eu du mal à s'orienter mercredi, évoluant dans une fourchette étroite alors que la consolidation se poursuivait avant les données économiques clés des États-Unis et du pays.

L'indice NSE Nifty 50 a baissé de 0,04% à 22 190,50, tandis que le BSE Sensex a perdu 0,02% à 73 079,77, à 09:55 a.m. IST.

Alors que l'indice de référence Nifty a atteint des records lors des cinq séances de la semaine dernière, il a évolué dans une fourchette étroite de 150 points pendant quatre séances consécutives, y compris aujourd'hui.

"Nous devrions assister à une nouvelle consolidation au cours des prochaines séances", a déclaré Samrat Dasgupta, PDG d'Esquire Capital Investment Advisors, ajoutant que "les éléments positifs sont pris en compte et que les marchés sont évalués à la perfection".

"Cependant, toute baisse devrait être l'occasion d'acheter dans le rallye pré-électoral, qui devrait commencer à partir de la seconde moitié du mois de mars", a ajouté M. Dasgupta.

Les secteurs les plus pondérés des 13 principaux secteurs, à savoir les services financiers, les technologies de l'information et l'énergie, ont tous peu changé.

Les petites et moyennes capitalisations, plus larges et plus axées sur le marché intérieur, ont augmenté respectivement de 0,5 % et de 0,2 %, surperformant les indices de référence.

"Les petites et moyennes capitalisations représentent une zone de risque pour les marchés, les valorisations dans ces segments sont vraiment préoccupantes. De nombreux gestionnaires d'actifs cessent d'investir dans des fonds dans ces segments, tandis que l'autorité de régulation des marchés a demandé aux fonds de fournir davantage d'informations", a ajouté M. Dasgupta.

Parmi les valeurs individuelles, Vedanta a gagné environ 3 % après que sa direction ait prévu une réduction de 3 milliards de dollars de la dette de la société mère Vedanta Resources d'ici l'exercice 2027, lors d'une réunion d'analystes.

CLSA a relevé le titre de "vendre" à "sous-performance", citant l'amélioration probable des paramètres opérationnels en raison de la réduction de l'endettement.

Les marchés asiatiques plus larges sont restés stables, avant la publication de la mesure préférée de l'inflation de la Réserve fédérale - l'indice des prix de base des dépenses de consommation personnelle aux États-Unis - jeudi.

Les données nationales, attendues le même jour, devraient montrer que la croissance de l'Inde s'est probablement ralentie à 6,6 % en glissement annuel au cours du trimestre octobre-décembre.