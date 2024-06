L'indice de référence indien Nifty 50 devrait atteindre un niveau record à l'ouverture vendredi, tandis que le conglomérat pétrole-télécom Reliance Industries, qui a mené les gains cette semaine, sera à nouveau au centre de l'attention après que sa branche télécom Jio a annoncé des hausses de tarifs.

Le GIFT Nifty s'échangeait à 24 207,5 à 8h25 IST, ce qui indique que le Nifty 50 ouvrira au-dessus de la clôture record de 24 044,5 de jeudi.

Le Nifty et le S&P BSE Sensex ont progressé au cours des quatre séances depuis le début de la semaine, ajoutant environ 2,3 % et 2,6 %, respectivement, et enregistrant des records de clôture au cours des trois dernières séances.

Les indices de référence se dirigent également vers leur plus grand gain mensuel depuis décembre, avec le Nifty en hausse de 6,72 % et le Sensex en hausse de 7,14 % grâce à une économie forte, à la continuité de la politique et à l'afflux de capitaux étrangers.

Le deuxième titre le plus important du Nifty 50, Reliance Industries, sera au centre de l'attention après que son unité de télécommunications Jio a augmenté les prix de 19 plans d'environ 13 % à 22 %.

Reliance est en hausse de 5,25 % depuis le début de la semaine, menant la hausse des indices de référence et en voie de réaliser sa meilleure semaine depuis environ cinq mois.

D'autres entreprises de télécommunications telles que Bharti Airtel et Vodafone Idea seront également au centre de l'attention, car la hausse des tarifs de Jio est la première dans le secteur depuis 2021.

Sur les marchés mondiaux, les actions asiatiques ont ouvert en hausse, suivant les actions de Wall Street.

Les investisseurs attendent la jauge d'inflation préférée de la Réserve fédérale, les données sur les dépenses de consommation personnelle aux États-Unis, prévues plus tard dans la journée, pour obtenir des indices sur le calendrier d'une réduction des taux d'intérêt.

Les investisseurs étrangers ont acheté des actions indiennes pour une valeur nette de 76,59 milliards de roupies (environ 918 millions de dollars) jeudi, tandis que les investisseurs nationaux ont vendu des actions pour une valeur nette de 36,06 milliards de roupies, selon les données de la bourse.

ACTIONS À SURVEILLER :

** JSW Infrastructure : L'unité de la société achètera des actions de Navkar Corporation à 95,61 roupies par action.

** Brigade Enterprises : La société lance un projet résidentiel de six tours à Bengaluru, avec un potentiel de revenus de 11 milliards de roupies.

** Jubilant Ingrevia : L'entreprise obtient un rapport d'inspection de l'établissement sans observations de la part de l'autorité américaine de réglementation des médicaments pour son usine de Gujarat.

** India Cements : Ultratech Cement achète 70,56 millions d'actions d'India Cements à 267,74 roupies l'unité, les grands investisseurs Radhakishan Damani, Gopikishan Damani et des entités apparentées ayant vendu leur participation, selon les données de la bourse.

(1 $ = 83,4690 roupies indiennes) (Reportage de Bharath Rajeswaran et Hritam Mukherjee à Bengaluru ; Rédaction d'Eileen Soreng)