Les indices de référence indiens ont légèrement baissé jeudi, plombés par les craintes de voir les taux d'intérêt américains rester élevés plus longtemps, tandis que les indices des petites et moyennes capitalisations, axés sur le marché intérieur, ont poursuivi leur progression record.

L'indice Nifty 50 et le S&P BSE Sensex étaient en baisse de 0,1%, chacun à 19 591 et 65 807 à 10:32 a.m. IST.

Les petites et moyennes capitalisations ont augmenté de 0,4 % et 0,4 % respectivement, continuant à surperformer les indices de référence des valeurs sûres et atteignant de nouveaux records.

"Il y a de l'agitation dans le segment des petites capitalisations, qui est stimulé par la dynamique", a déclaré V K Vijayakumar, stratège en chef des investissements chez Geojit Financial Services.

Les actions des petites et moyennes capitalisations ont augmenté respectivement de 31 % et 28 % depuis le début de l'année, alors que les indices de référence ont progressé de 8 %.

Le dollar américain a atteint son plus haut niveau depuis six mois et les rendements des bons du Trésor ont augmenté en raison des prévisions selon lesquelles les taux d'intérêt américains resteront élevés plus longtemps, tandis que le prix du pétrole brut Brent a augmenté de 5 % au cours des deux dernières semaines.

L'une des principales préoccupations du marché est que le prix du Brent dépasse les 90 dollars, ce qui aurait des conséquences négatives sur la macroéconomie et l'inflation en Inde, a déclaré M. Vijayakumar, ajoutant que la vente d'investissements étrangers a été déclenchée par la hausse des rendements obligataires et l'appréciation du dollar.

Les entrées des investisseurs de portefeuille étrangers (FPI) dans les actions indiennes ont atteint leur plus bas niveau en quatre mois, à 122,62 milliards de roupies (1,48 milliard de dollars) en août.

Parmi les indices, l'indice des banques du secteur public a augmenté de 0,6 %, tandis que l'indice des consommateurs a baissé de 0,2 %, entraîné par la chute de 2,4 % de Tata Consumer.

Tata Consumer avait augmenté de plus de 4% mercredi après que Reuters ait rapporté que la société était en pourparlers pour acheter au moins 51% du populaire fabricant indien de snacks Haldiram's.

Les actions des secteurs du charbon et de l'électricité ont également progressé dans les premiers échanges, Coal India, Power Finance Corp, REC ayant augmenté de plus de 1 %. Coal India a fait un bond de 12 % au cours de la semaine dernière en raison de la demande accrue pour le produit de base. (Reportage de Sethuraman NR à Bengaluru ; Rédaction de Sonia Cheema et Janane Venkatraman)