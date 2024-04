Le Sensex indien a atteint un niveau record lundi, tandis que le Nifty 50 s'est rapproché d'un nouveau record historique, tiré par les métaux grâce aux résultats positifs de Tata Steel et de JSW Steel.

Le NSE Nifty 50 était en hausse de 0,34% à 22 588,70 à 9:20 IST, tandis que le S&P BSE Sensex a ajouté 0,35% à 74 503,11.

L'indice des métaux a augmenté de 0,8 %. Tata Steel et JSW Steel ont augmenté de 2,2 % et de 1 % et ont été parmi les trois premiers gagnants du Nifty 50. (Rapport de Bharath Rajeswaran à Bengaluru ; Rédaction de Savio D'Souza et Varun H K)