Les valeurs sûres indiennes ont terminé en légère hausse lundi, les investisseurs ayant pris leurs bénéfices en fin de séance après que les indices de référence aient étendu leur hausse record au premier jour de l'année 2024.

L'indice NSE Nifty 50 a progressé de 0,05% à 21 741,90 points, tandis que l'indice S&P BSE Sensex a augmenté de 0,04% à 72 271,94 points.

Les deux indices ont augmenté d'environ 0,5 % chacun pour atteindre des niveaux record dans la session de l'après-midi, avant d'abandonner les gains dans les dernières minutes.

"La prise de bénéfices a été visible à des niveaux plus élevés alors que les inquiétudes persistantes concernant les perturbations de la Mer Rouge posent des risques à court terme pour les chaînes d'approvisionnement mondiales et les coûts de fret", a déclaré Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services.

Le Nifty et le Sensex ont atteint de nouveaux sommets pendant la plupart des séances en décembre, aidés par une croissance économique meilleure que prévu, le retour des investisseurs étrangers et les attentes croissantes d'une réduction des taux d'intérêt américains dès le mois de mars.

Neuf des treize principaux secteurs ont enregistré des gains au cours de la journée.

L'indice des technologies de l'information a augmenté de 0,51 %, avec HCLTech et Tech Mahindra comme principaux moteurs.

L'indice bancaire, qui pèse lourd, et les valeurs financières ont chuté de 0,1 % chacun. Ils ont chuté pendant deux sessions consécutives, à partir de niveaux record, et les analystes s'attendaient à ce qu'ils s'échangent dans une fourchette étroite.

Selon les analystes, la baisse des valeurs financières pourrait être temporaire car les valorisations restent raisonnables par rapport à d'autres secteurs malgré le récent rebond.

Les valeurs automobiles, cependant, ont pesé, Eicher Motors et Bajaj Auto chutant entre 1,4 % et 2,6 %. Bien qu'ils aient annoncé une hausse des ventes mensuelles de voitures, un avis de pénalité fiscale a pesé sur les actions. (Reportage de Bharath Rajeswaran et Manvi Pant à Bengaluru ; Rédaction de Savio D'Souza)