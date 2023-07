Les actions indiennes ont atteint des niveaux record jeudi, suivant leurs homologues asiatiques, après qu'une modération de l'inflation américaine ait stimulé le sentiment et compensé les inquiétudes liées à une inflation nationale plus élevée que prévu.

L'indice Nifty 50 a augmenté de 0,76% pour atteindre un nouveau record historique de 19 532,25 à 9h48 IST, tandis que l'indice S&P BSE Sensex a augmenté de 0,80% pour atteindre un nouveau record de 65 916,83.

Le rallye s'est étendu aux marchés plus larges, les petites capitalisations atteignant un nouveau sommet de 52 semaines, tandis que les moyennes capitalisations ont atteint un niveau record.

Les marchés asiatiques ont bondi, l'indice MSCI Asia ex-Japan bondissant de près de 2 %, à la suite des gains enregistrés à Wall Street après que l'indice américain des prix à la consommation pour le mois de juin ait enregistré la plus faible hausse depuis plus de deux ans.

La modération de l'inflation américaine l'a emporté sur les inquiétudes suscitées par la hausse de l'inflation domestique en juin, ainsi que sur la faiblesse de la demande signalée par les grandes sociétés informatiques Tata Consultancy Services et HCLTech.

TCS a toutefois augmenté de plus de 1 % après avoir annoncé un bénéfice plus élevé que prévu pour le premier trimestre, tandis que HCLTech a perdu plus de 1 % après avoir annoncé des résultats plus faibles que prévu.

Wipro, qui a publié ses résultats plus tard dans la journée, a augmenté de 0,22 %, ce qui a permis aux actions du secteur des technologies de l'information de progresser de plus de 1 %, en partie grâce à l'amélioration des perspectives américaines.

Outre Wipro, Federal Bank, Tata Metaliks et Angel One font partie des entreprises qui publieront leurs résultats jeudi.

"Les résultats du trimestre de juin seront déterminants pour l'évolution future des marchés", a déclaré Sandeep Bagla, PDG de Trust Mutual Funds, un fournisseur de services financiers.

"Les investisseurs surveilleront la croissance des volumes ainsi que l'expansion des marges pour obtenir des indications sur le pouvoir de fixation des prix des entreprises.

Parmi les valeurs individuelles, SpiceJet a bondi de plus de 5 % après que l'actionnaire principal, Ajay Singh, a déclaré qu'il allait injecter 5 milliards de roupies dans la compagnie aérienne.

Patanjali Foods a perdu 5% après que son principal actionnaire ait déclaré qu'il vendrait jusqu'à 9% de sa participation dans le fabricant d'huile comestible afin de respecter les règles sur l'actionnariat public minimum. (Reportage de Bharath Rajeswaran à Bengaluru ; Rédaction de Janane Venkatraman et Sohini Goswami)