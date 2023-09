Les actions indiennes ont atteint leur plus haut niveau depuis plus d'un mois vendredi, grâce aux gains des valeurs énergétiques, pour prolonger une série de cinq séances de hausse et ignorer en grande partie la faiblesse des actions mondiales.

L'indice Nifty 50 était en hausse de 0,1 % à 19 739 à 10 h 43 IST, tandis que le S&P BSE Sensex a augmenté de 0,1 % à 66 339.

Les indices de référence sont en passe de connaître leur deuxième semaine consécutive de hausse et pourraient connaître leur meilleure semaine depuis celle qui s'est achevée le 30 juin.

Les marchés boursiers asiatiques ont reculé vendredi, après une chute des valeurs technologiques aux États-Unis dans la nuit, en raison de l'aggravation des tensions entre la Chine et les États-Unis.

"Nous constatons un regain d'intérêt pour les actions indiennes après les données du PIB de la semaine dernière. L'Inde est considérée comme une valeur refuge dans un contexte d'incertitude mondiale et de tensions géopolitiques", a déclaré Samrat Dasgupta, PDG d'Esquire Capital Investment Advisors.

Le PIB indien du premier trimestre a connu une croissance de 7,8 %, la plus rapide depuis un an, et les indices Nifty 50 et Sensex ont regagné près de 3 % par rapport à leurs plus bas niveaux de près de deux mois atteints à la fin du mois d'août.

"Toutefois, nous observons des poches d'euphorie dans les petites et moyennes capitalisations, illustrées par certaines sursouscriptions excessives dans des introductions en bourse de PME de faible qualité", a déclaré M. Dasgupta.

Les actions des petites et moyennes capitalisations ont prolongé leur course record vendredi et sont en hausse de 32 % et 29 %, respectivement, depuis le début de l'année, dépassant les gains de 9 % des indices des valeurs sûres.

Les sociétés énergétiques et les entreprises du secteur public ont été les principales gagnantes, avec des hausses respectives de 0,6 % et de 1,3 %.

Les indices ont augmenté de 3,4 % et de 4,5 % depuis le début de la semaine, sous l'effet d'une hausse des actions du secteur de l'énergie, suite à une augmentation soudaine de la demande d'électricité dans le pays.

Parmi les valeurs individuelles, le concessionnaire automobile de luxe Landmark Cars a atteint son plus haut niveau historique après avoir ajouté des véhicules Mahindra et Mahindra à sa gamme. (Reportage de Sethuraman NR à Bengaluru ; Rédaction de Sonia Cheema et Savio D'Souza)