L'indice de référence indien Nifty 50 devrait encore progresser de 7 % d'ici la fin de l'année, quelle que soit l'issue des élections nationales en cours, a déclaré mardi le directeur des investissements d'Emkay Investment Managers.

L'indice a augmenté de 5,3 % pour atteindre environ 22 900 points depuis le début de l'année et Emkay s'attend à ce qu'il termine l'année à environ 24 500 points, a déclaré Manish Sonthalia.

Ce chiffre est légèrement supérieur à l'objectif de 23 850 points fixé par les analystes boursiers pour 2024, selon un sondage Reuters réalisé au début du mois, alors que les investisseurs particuliers injectent de l'argent dans l'un des marchés boursiers les plus chers du monde.

Ces deux dernières semaines, cependant, la volatilité des transactions a augmenté en raison des doutes qui pèsent sur l'issue des élections nationales indiennes, qui dureront six semaines et s'achèveront la semaine prochaine.

Les sondages d'opinion réalisés avant les élections prévoyaient que le parti au pouvoir, le Bharatiya Janata Party, et ses alliés pourraient remporter les trois quarts des 543 sièges du parlement, mais les attentes se sont depuis lors modérées.

Le scénario de base d'Emkay prévoit que le BJP et ses alliés remporteront 320 sièges, à 20 près. Une victoire plus forte pourrait entraîner une réaction "euphorique", mais les investisseurs ne devraient pas encaisser, a averti M. Sonthalia.

Si le BJP remporte moins de 280 sièges, ce sera une surprise négative pour les marchés, a-t-il déclaré.

"Toutefois, il s'agira d'une occasion en or d'acheter des titres de qualité à grande et moyenne capitalisation, car les valorisations deviendront très attrayantes pour les investisseurs à moyen et long terme.

Contrairement à l'opinion générale, M. Sonthalia pense que les valorisations du Nifty 50 - mesurées en comparant le prix des actions aux bénéfices prévisionnels à un an (PE) - ne sont pas très coûteuses.

Il s'attend à ce que le PE du Nifty 50 atteigne 25 fois, contre 20 fois actuellement.

Parmi les secteurs, M. Sonthalia est optimiste en ce qui concerne les services bancaires et financiers, les producteurs d'énergie et les financiers, la défense et les grandes sociétés de commercialisation du pétrole, en raison de la dynamique des bénéfices et de l'intérêt et des investissements accrus dans ces secteurs.

Les biens de consommation de masse sont un peu risqués, selon lui, en raison de l'incertitude quant à la reprise de la demande rurale. (1 $ = 83,1582 roupies indiennes) (Reportage de Bharath Rajeswaran à Bengaluru ; Rédaction de Savio D'Souza)