Les actions indiennes devraient ouvrir en légère hausse vendredi, après avoir chuté de plus de 2 % depuis le début de la semaine en raison de la forte volatilité et des ventes incessantes des investisseurs étrangers, inquiets du résultat des élections nationales.

Le Gift Nifty s'échangeait à 22 128,50 à 8h10 IST, ce qui indique que le Nifty 50 ouvrira près de la clôture de jeudi à 21 957,50.

Les actions indiennes se sont largement désynchronisées des marchés mondiaux cette semaine - la jauge MSCI des actions à travers le monde est en hausse de 1,4%, tandis que l'indice Nifty 50 est en baisse de 2,3% - alors que les étrangers retirent leur argent des actions.

Les investisseurs institutionnels étrangers (FII) ont retiré 2 milliards de dollars en mai jusqu'à présent, dont plus de 800 millions de dollars jeudi, selon les données provisoires fournies par les bourses, sur fond de nervosité quant à la possibilité que le parti du Premier ministre Narendra Modi ne remporte pas la victoire écrasante annoncée dans les sondages d'opinion.

Les résultats de l'élection sont attendus le 4 juin.

"Les investisseurs étrangers jouent la carte de la sécurité et allègent leurs positions en prévision des phases suivantes des élections et du décompte des voix", a déclaré Deepak Jasani, responsable de la recherche sur la clientèle de détail, HDFC Securities.

Cela a entraîné le Nifty 50 à un plus bas de trois semaines jeudi, tandis que la volatilité a atteint son plus haut niveau depuis 19 mois.

Au cours de la journée, les actions asiatiques hors Japon ont augmenté de 0,4 % grâce à des données commerciales chinoises solides et aux gains de Wall Street au cours de la nuit, alors qu'une augmentation plus importante que prévu des demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux États-Unis a alimenté les espoirs de réduction des taux d'intérêt. [GLOB/MKTS] [.N]

LES VALEURS À SURVEILLER :

Bharat Petroleum Corp Ltd (BPCL) : La société de commercialisation de pétrole n'a pas atteint les estimations de bénéfices du trimestre de mars en raison de marges plus faibles et de coûts plus élevés.

Brigade Enterprises : Le promoteur immobilier a déclaré que Brigade Group développera un projet résidentiel à Bengaluru avec une valeur de développement brute de 6,60 milliards de roupies.

Tata Steel : La communauté syndicale britannique a déclaré que 85 % de ses membres ont voté en faveur d'une grève contre le sidérurgiste pour ses plans de suppression d'emplois à Port Talbot, au Pays de Galles. (1 $ = 83,4790 roupies indiennes)