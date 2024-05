Les actions indiennes devraient s'inscrire en légère hausse à l'ouverture ce lundi, en s'appuyant sur leurs gains de la semaine dernière et en suivant la hausse des autres pays asiatiques.

Le Gift Nifty s'échangeait à 23 038 points à 8h03 IST, ce qui indique que le Nifty 50 ouvrira en légère hausse par rapport à sa clôture de vendredi (22 957,10).

Le Nifty 50 et le S&P BSE Sensex ont gagné respectivement 2,2 % et 2,02 % la semaine dernière, ce qui est le plus important depuis le début du mois de février, en raison des gains des valeurs financières et des métaux.

Les actions asiatiques ont légèrement augmenté au cours de la journée, les investisseurs se préparant à une semaine chargée en données qui culmine avec un rapport clé sur l'inflation aux États-Unis qui pourrait ouvrir la voie à une réduction des taux d'intérêt dans ce pays, même si ce n'est pas avant plusieurs mois. [MKTS/GLOB]

"En ce qui concerne la semaine à venir, l'attention restera portée sur les élections (générales nationales), les indices mondiaux et la phase finale de la saison des bénéfices", a déclaré Ajit Mishra, vice-président senior chez Religare Broking.

Les investisseurs étrangers ont vendu des actions pour une valeur nette de 9,45 milliards de roupies (113,7 millions de dollars) vendredi, tandis que les investisseurs institutionnels nationaux ont acheté pour 23,20 milliards de roupies d'actions.

ACTIONS À SURVEILLER

** Adani Ports et Wipro : Le BSE a remplacé Wipro par Adani Ports dans le Sensex de 30 membres, à compter du 24 juin.

** Divi's Laboratories : La société pharmaceutique a annoncé une hausse de près de 68 % de son bénéfice net pour le trimestre de mars.

** NTPC : le premier producteur d'électricité indien a enregistré une hausse de ses bénéfices au quatrième trimestre grâce à une forte demande intérieure.

** Principaux bénéfices : Life Insurance Corporation of India, National Aluminium Co (1$ = 83,0830 roupies indiennes)